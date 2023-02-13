Kahramanmaraş merkezli meydana deprem faciası 10 ilde kalıcı harslar bıraktı. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken birçok vatandaşımız ise enkaz altında kaldı. Depremin ardından vatandaşlar Doğu Anadolu fay hattı nerden geçiyor? Doğu Anadolu fay hattı hangi ilerden geçmiyor? Sorularının yanıtını araştırlıyor.Peki, Doğu Anadolu fay hattı nereden geçiyor? Diri fay hattı nedir, hangi ilerden aktif fay hattı geçiyor? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem faciası 10 ilde yıkılara nerden oldu. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken binlercesi ise saatlerce enkaz altında kaldı. Deprem bölgesi dünyanı birçok noktsından yardımlar gelirken bölgede AFAD ekiplerinin arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.Vatrandaşlar ise depremin ardından Doğu Anadolu fay hattının nerden geçtiğini merek ediyor. Peki, Doğu Anadolu fay hattı nereden geçiyor? Diri fay hattı neredir? Doğu Anadolu Fay hattı hangi ilerden geçiyor? Deprem riski en az olan iler hangi iller? Detaylar haberimizde...

DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEREDE?

Doğu Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda büyük bir Kırık dır. Fay, Anadolu Levhası ve Arap Levhası arasındaki sınır boyunca uzanmaktadır.

DOĞU ANADOLU FAY HATTI HANGİ ŞEHİLERDEN GEÇİYOR?

Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey ucundaki Maraş Üçlü Bitişmesi ile başlayıp Kuzey Anadolu Fayı ile birleştiği Karlıova Üçlü Bitişmesi'nde kuzeydoğu yönünde son bulur. Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

DİRİ FAY HATTI NEDİR?

Diri fay veya aktif fay, tarihsel dönemde deprem oluşturmuş olan tüm faylara verilen isim. Yer kabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri, (üzerinde deprem gerçekleşen ve hareket eden iki levha ya da levhacık arasındaki ara yüzey) fay olarak adlandırmaktadır.

DEPREM RİSKİ EN AZ OLAN İLER HANGİ İLER?

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.