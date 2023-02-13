Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Malatya'nın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Doğanyol ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Doğanyol nerede? Doğanyol ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Doğanyol ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Malatya'da da birçok artçı sarsıntı oluştu. Malatya'nın Doğanyol ilçesi merak edildi. Peki, Doğanyol nerede? Doğanyol ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Doğanyol ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

DOĞANYOL NEREDE?

Doğanyol, Malatya ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 4,420

Yüzölçümü: 233 km²

DOĞANYOL İLÇESİNİN NÜFUSU NEDİR?

Malatya'da yer alan Doğanyol ilçesinin nüfusu 4,420'dir.

DOĞANYOL HANGİ İLE BAĞLI?

Doğanyol, Malatya'nın bir ilçesidir.

Tarihçe

1990 yılında ilçe statüsüne kavuşan Doğanyol ilçesinin tarihi çok eskilere dayanmaktadır. 500 yıl kadar önce köy olarak kurulduğu, 80 yıllık belediyelik ve nahiye olduğu söylenmektedir. Doğanyol'un eski ismi "Keferdiz" olarak geçmesine rağmen, kaynaklarda "Kefersut" ve "Kefersük" olarak geçmektedir.

Osmanlı İmparatorluğu zamanında şimdiki Adıyaman ilinin Kahta ilçesine bağlı olan Doğanyol, daha sonra Elazığ iline, Cumhuriyetten sonra da Malatya iline bağlandı.

Coğrafya

İlçenin yüzölçümü 233 km²'dir. İlçe Malatya'ya 90 km mesafede olup, ilçenin doğusunda Diyarbakır ilinin Çüngüş ilçesi, batısında Malatya ilinin Pütürge ilçesi, kuzeyinde ise Elâzığ ilinin Sivrice ilçesi ile komşudur. Karakaya Barajı ilçe sınırları içerisindedir. Tarım için su ihtiyacı bu barajdan sağlanmaktadır. Kayısı yetiştiriciliği ilçedeki en önemli gelir kaynağıdır. Son yıllarda çilek ve nar yetiştiriciliği de artmaktadır.

Nüfus ve idari yapı

Yamaç, Örencik ve Köklükaya mahalleleri, 1992 yılında ilçeden ayrılarak Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlanmıştır. İlçede 16 mahalle bulunmaktadır. İlçenin nüfusu 3.932 kişidir.