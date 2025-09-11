Türkiye'nin en büyük özel okul zincirlerinden biri olan Doğa Koleji, son günlerde kamuoyunun gündemine yeniden oturdu. Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren kurumla ilgili olarak, bazı varlıklara el konulduğu ve Doğa Koleji'nin de bu kapsamda yer aldığı iddia edildi. Peki, Doğa Koleji kimin? Doğa Koleji'ne el mi konuldu? İşte detaylar...

DOĞA KOLEJİ KİMİN?

Türkiye'nin en büyük özel okul zincirlerinden biri olan Doğa Koleji, uzun yıllardır eğitim sektöründe faaliyet gösteren ve binlerce öğrenciye hizmet veren köklü bir kurumdur. Doğa Koleji, son yıllarda Can Holding bünyesinde faaliyet göstermekteydi. Can Holding, enerji, inşaat ve finans gibi birçok farklı sektörde yatırımları olan büyük bir holding olarak tanınıyor.

Doğa Koleji'nin Can Holding'e devri, önceki yıllarda yaşanan mali sıkıntıların ardından gerçekleşmişti. Bu devralma süreciyle birlikte Doğa Koleji yeniden yapılandırılarak eğitim hizmetlerine devam etmişti.

DOĞA KOLEJİ'NE EL Mİ KONULDU?

2025 yılı itibarıyla gündeme gelen iddialar arasında, bazı şirketlere yönelik başlatılan operasyonlar çerçevesinde Doğa Koleji'ne el konulduğu bilgisi yer aldı. Bu gelişme, kamuoyunda ve özellikle öğrenci velileri arasında büyük bir merak uyandırdı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre, Can Holding'in bazı iştiraklerine yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında, holdingin sahip olduğu şirketlerin mal varlıklarına geçici olarak el konulduğu bildirildi. Bu kapsamda, Doğa Koleji de bu listede yer aldı.

DOĞA KOLEJİNE NEDEN EL KONULDU?

Peki, Doğa Koleji'ne neden el konuldu? Bu sorunun yanıtı, doğrudan Can Holding'in yürüttüğü ticari faaliyetler ve bu faaliyetlere yönelik sürdürülen hukuki süreçlerle ilgili. Söz konusu el koyma işlemi, Doğa Koleji'nin eğitim faaliyetlerinden ziyade, bağlı bulunduğu holdingin mali yapısı ve yasal durumu ile ilişkilendiriliyor.

Devletin ilgili kurumları tarafından yürütülen bu süreçte, eğitim faaliyetlerinin aksamaması adına gerekli önlemlerin alındığı da belirtiliyor. Öğrencilerin eğitim haklarının korunması adına, okulların açık kalması ve öğretim süreçlerinin kesintisiz sürmesi sağlanıyor.

DOĞA KOLEJİ EĞİTİM VERMEYE DEVAM EDİYOR MU?

Tüm bu gelişmelere rağmen, Doğa Koleji'nde eğitim faaliyetleri devam etmektedir. El koyma işlemi yönetimsel ve hukuki bir süreci ifade ederken, öğrencilerin ve öğretmenlerin günlük eğitim faaliyetleri üzerinde doğrudan bir etkisi bulunmamaktadır.

Velilerin ve öğrencilerin bu süreçte resmi açıklamaları takip etmeleri ve panik yapmamaları önemlidir. Eğitim kurumlarının devlet kontrolünde de olsa hizmet vermeye devam etmesi, çocukların eğitim hakkının korunması açısından öncelikli bir durumdur.