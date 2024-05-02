Diyet smoothie nasıl yapılır? Kilo verdiren smoothie tarifi

Smoothie tarifleri kişisel tercihlere ve damak zevkine göre değişebilir. Örneğin, meyve smoothiesi çilek, muz, yaban mersini gibi meyvelerle yapılabilirken, sebze smoothiesi ıspanak, marul, salatalık gibi sebzelerle hazırlanabilir. Ayrıca, smoothielere bal, pekmez, chia tohumu gibi tatlandırıcılar veya protein tozu, badem sütü gibi ek besinler de eklenebilir. Damak tadına uygun diyet smoothie nasıl yapılır ve kilo verdiren smoothie tarifi hakkında merak edilenler yazımızda…

DİYET SMOOTHİE NASIL YAPILIR?

Diyet smoothie yapmak için, sağlıklı ve düşük kalorili bileşenler kullanarak hazırlayabilirsiniz. İşte bir diyete uygun smoothie tarifi:

Malzemeler:

1/2 bardak yağsız yoğurt, quark veya badem sütü

1/2 bardak dondurulmuş çilek

1/2 bardak dondurulmuş yaban mersini

1/2 muz

1 avuç bebek ıspanak veya marul yaprağı

1 yemek kaşığı chia tohumu veya keten tohumu (isteğe bağlı)

Birkaç damla vanilya özü veya tarçın (isteğe bağlı)

Birkaç buz küpü

Yapılışı:

1. Tüm malzemeleri bir blender veya mikser kabına ekleyin.

2. Malzemeleri iyice karıştırın ve pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar blenderı çalıştırın.

3. Smoothie kıvamı istediğiniz gibi kalın veya ince olabilir. İhtiyaç halinde sıvı ekleyerek veya daha fazla buz ekleyerek kıvamını ayarlayabilirsiniz.

4. Smoothie'yi bir bardağa dökün ve isteğe bağlı olarak üzerine birkaç tane taze meyve veya chia tohumu serpin.

5. Hemen servis yapın ve taze olarak tüketin.

Bu diyete uygun smoothie tarifi, düşük kalorili olmasının yanı sıra lif, vitamin ve antioksidan açısından da zengindir. Öğün yerine geçebilir veya sağlıklı bir atıştırmalık olarak tüketilebilir.

DİYET SMOOTHİE NE ZAMAN İÇİLİR?

Diyet smoothie'yi genellikle öğün yerine veya ara öğün olarak içmek en yaygın tercihlerden biridir. Ancak, diyet planınıza ve kişisel ihtiyaçlarınıza bağlı olarak, smoothie'yi farklı zamanlarda da içebilirsiniz. Sabahları diyete uygun smoothie içmek, güne dengeli bir başlangıç yapmanızı sağlayabilir. İçerdiği lif, vitamin ve minerallerle sizi tok tutarak gün boyu enerjik olmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, öğünler arası açlık hissettiğinizde veya enerji ihtiyacınızı karşılamak için diyete uygun smoothie içebilirsiniz. Özellikle egzersiz öncesi veya sonrası sağlıklı bir atıştırmalık olarak tercih edilebilir.