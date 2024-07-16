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Diyarbakırlı Ramazan Hoca neden öldürüldü, ne olmuştu? Ramazan Pişkin'i öldüren şahıs ne ceza aldı?

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Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın trajik ölümünün ardından gözler katilin alacağı cezaya çevrildi. Ramazan Hoca'nın neden öldürüldüğü ve yaşanan olayların detayları merak ediliyor. Bu olay, toplumda büyük yankı uyandırdı ve adaletin tecelli etmesi bekleniyor.

İstanbul Fatih'te, sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'i işlettiği çay ocağında bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Erkan Baykut'a mahkeme ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Peki, Ramazan Pişkin'i öldüren şahıs ne ceza aldı? Diyarbakırlı Ramazan Hoca neden öldürüldü, ne olmuştu?

DİYARBAKIRLI RAMAZAN HOCA NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

Fatih'te 'Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'i başkası zannettiğini öne sürüp bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan sanık 'Sosyal medyada kendisini gördükten sonra cinayeti kafamda kurguladım. Bana zulüm yapan insanların yerine kendisini koydum' dedi. Mahkeme, sanığın akıl sağlığına ilişkin rapor alınması talebinin reddine karar verdi.

Fatih'te 31 Ocak 2024'de 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın Yeri' isimli çay ocağında 'Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'i başkası zannettiğini öne sürdüğü ve bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Erkan Baykut'un (24) yargılanmasına devam edildi. İstanbul 3.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Erkan Baykut ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık avukatı dosyayı yeni aldığını belirterek, 'Ek savunma için süre talep ediyorum. Sanık hakkında Adli Tıp Kurumu'ndan akıl sağlığına ilişki rapor alınmasını talep ediyoruz. Psikolojik durumuna ilişkin rapor alınması gerekmektedir' şeklinde konuştu.

'Cinayeti kafamda kurguladım'

Sanık Baykut ise mahkemedeki savunmasında, 'Ben ilk sosyal medyada kendisini gördükten sonra cinayeti kafamda kurguladım. Bu olaydan 4 ay önce maktulü sosyal medyada görmüştüm. Olaydan 1 ay önce babamın dükkanının bulunduğu yerden 5 dakikalık mesafeden kendisini gördüm. Bana zulüm yapan insanların yerine kendisini koydum. Görüntü olarak benzettim. Uyuşturucu maddenin etkisi altındaydım. Olaydan 4-5 gün önce dükkanın önünden geçtim, maktul dükkanın içerisindeydi. Bıçağı ise olaydan 2 ay önce maktulü öldürmek için almıştım' ifadelerini kullandı.

Müşteki avukatı Akif Eringin ise ifadesinde, 'Sanık, kurgulanmış bir senaryoyu uygulamaktadır. Adalete karşı pişmanlığını göstermediği gibi saygısını da yitirmiştir. Savunmaları çelişkilidir. Sanık net bir şekilde 'bıçağı aldım ve maktulü planlayarak öldürdüm' demiştir. Hala cinayet nedeniyle pişmanlık göstermemektedir. İndirimsiz cezalandırılmasını talep ediyoruz' diye konuştu.

Diyarbakırlı Ramazan Hoca neden öldürüldü, ne olmuştu? Ramazan Pişkin'i öldüren şahıs ne ceza aldı?

RAMAZAN PİŞKİN'İ ÖLDÜREN ŞAHIS NE CEZA ALDI?

Ramazan Pişkin'i, 31 Ocak'ta işlettiği çay ocağında bıçaklayarak öldüren 24 yaşındaki tutuklu sanık Erkan Baykut'un, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanmasına bugün İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme heyeti Baykut hakkında kararını verdi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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