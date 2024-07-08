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Diyarbakır ve Mardin afet bölgesi mi ilan edildi? Diyarbakır ve Mardin neden afet bölgesi ilan edildi?

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan ve Bağacık mahalleleri ile Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki Yücebağ ve Yetkinler mahallelerinde çıkan orman yangınları sonucu hasarlar görüldü. Peki, Diyarbakır ve Mardin afet bölgesi mi ilan edildi, neden afet bölgesi ilan edildi? Detaylar haberimizde…

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçelerinde 20 Haziran günü meydana gelen yangında birçok vatandaş, ağaç ve hayvan etkilenirken 15 kişi hayatını kaybetmişti. Peki AFAD, Diyarbakır ve Mardin'i afet bölgesi mi ilan etti? Diyarbakır ve Mardin'in neden afet bölgesi ilan edildiği sorularının cevaplarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

DİYARBAKIR VE MARDİN AFET BÖLGESİ Mİ İLAN EDİLDİ, NEDEN?

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde ve Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki orman yangınları sonucu büyük hasarlar görüldü. AFAD, Diyarbakır ve Mardin'de çıkan orman yangınları sonucu bölgeyi " Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan etti.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan ve Bağacık mahalleleri ile Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki Yücebağ ve Yetkinler mahallerinde etkili olan yangınlar sonucu 15 kişi hayatını kaybetti. Devletin tüm imkanları seferber edildi. Acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla, Diyarbakır'a 3 milyon TL, Mardin'e 2 milyon TL olmak üzere toplam 5 milyon TL acil yardım ödeneği yapılacaktır.

Diyarbakır ve Mardin afet bölgesi mi ilan edildi? Diyarbakır ve Mardin neden afet bölgesi ilan edildi?

Diyarbakır ve Mardin afet bölgesi mi ilan edildi? Diyarbakır ve Mardin neden afet bölgesi ilan edildi?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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