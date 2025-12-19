Haberler

Diyanet de topa girdi! Cuma hutbesinde dikkat çeken ifadeler

Diyanet İşleri Başkanlığı, son günlerde kamuoyuna yansıyan uyuşturucu ve fuhuş iddialarının ardından cuma hutbesinde gençlere yönelik dikkat çeken mesajlar verdi. Hutbede, uyuşturucu, zina ve fuhuşun insan hayatını "zindana çevirdiği" vurgulandı.

  • Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cuma hutbesinde uyuşturucu maddelerin aklı ve sağlığı tahrip ettiği belirtildi.
  • Hutbede zina ve fuhuşun insan hayatını içinden çıkılmaz bir hale sürüklediği ifade edildi.
  • Gençlerin alkol, uyuşturucu, kumar ve fuhuş gibi davranışlarla hem bireyin hem de çevresinin hayatını karartabileceği vurgulandı.

Türkiye'nin gündemine oturan uyuşturucu soruşturmaları ve ünlü isimlere yönelik operasyonların ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cuma hutbesinde verdiği mesajlar dikkat çekti. Hutbede özellikle gençlere seslenilerek, zararlı alışkanlıkların bireysel ve toplumsal etkilerine vurgu yapıldı.

UYUŞTURUCU VE FUHUŞA NET UYARI

Cuma namazı için hazırlanan hutbede, uyuşturucu maddelerin aklı ve sağlığı tahrip ettiği, zina ve fuhuşun ise insan hayatını içinden çıkılmaz bir hale sürüklediği ifade edildi. İbadet, ahlak ve sorumluluk bilincinin önemine dikkat çekilen metinde, gençlerin hayatlarının en verimli döneminde doğru tercihler yapmasının belirleyici olduğunun altı çizildi.

GENÇLERE DOĞRUDAN MESAJ

Hutbede yer alan ifadelerde, gençliğin hem büyük bir nimet hem de ciddi bir sorumluluk olduğu vurgulandı. Zamanın ibadet, iyilik ve faydalı işler için değerlendirilebileceği gibi; alkol, uyuşturucu, kumar ve fuhuş gibi davranışlarla hem bireyin hem de çevresinin hayatının karartılabileceği belirtildi. Diyanet, gençlerin tercihleriyle ya huzurlu bir hayat inşa edebileceğini ya da pişmanlıkla dolu bir sürece sürüklenebileceğini ifade etti.

Diyanet'in hutbesi şöyle:

"Ey Genç Kardeşim!

Sana lütfedilen ömrün en bereketli dönemini yaşamaktasın. Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in, hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde arşın gölgesinde olacaklar arasında zikrettiklerinden biri de sensin.[1] Hayatının bu dönemini; ebedi mutluluğa götürecek faydalı işlerle de sonrasında pişmanlık duyacağın yanlışlarla da geçirmek senin elindedir. Zamanını; alnını secdeyle buluşturup bereketlendirmek de aklını örten alkol, sağlığını tehlikeye atan uyuşturucu maddelerle ziyan etmek de senin elindedir. Günlerini oruçla geçirip sekinete ermek de zina ve fuhşiyat ile hayatını zindana çevirmek de senin elindedir. Yapacağın küçük bir iyilik ya da bir yetimi sevindirdiğin için Peygamberimiz (s.a.s)'e ebedi âlemde komşu olmak da ocaklar söndüren kumar ve şans oyunlarıyla hem kendi hem de sevdiklerinin hayatını zindana çevirmek de yine senin elindedir."

