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Diyadin İlçe Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) iş birliğiyle Betibeyli Köyü ve Tarlabaşı Mezrası’nda öğrenim gören öğrenciler için anlamlı bir sosyal etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliğe 30 öğrenci, 4 öğretmen ve 1 vakıf personeli katıldı. Program kapsamında öğrenciler, Diyadin Kafe’de düzenlenen buluşmada hep birlikte hamburger yiyerek keyifli vakit geçirdi. Ardından İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı sanat merkezinde gerçekleştirilen sinema etkinliğinde öğrenciler, eğlenceli ve unutulmaz anlar yaşadı.

Çocukların sosyal gelişimlerine katkı sunmak, birlikte vakit geçirmelerini sağlamak ve eğitim hayatlarının yanı sıra sosyal yaşamlarını da desteklemek amacıyla düzenlenen etkinliğin, öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu