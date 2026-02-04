Haberler

Divanın altından dram çıktı: Kapağı açan yetkililer...

Divanın altından dram çıktı: Kapağı açan yetkililer...
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan'da divanın saklama kutusunda kilitli bulunan 13 yaşındaki kız çocuğunun, kaçırıldıktan sonra 6 yıl boyunca zorla ev işçisi olarak çalıştırıldığı ortaya çıktı; çocuk kurtarılarak koruma altına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hindistan'da ortaya çıkan olay, çocuk istismarı ve insan ticaretinin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Güvenlik güçlerinin yaptığı operasyon sırasında, 13 yaşındaki bir kız çocuğu bir evde divanın saklama bölümünde kilitli halde bulundu.

6 YIL BOYUNCA EV İŞLERİNDE ÇALIŞTIRILMIŞ

Yapılan incelemelerde, küçük kızın yaklaşık 6 yıl boyunca zorla ev işlerinde çalıştırıldığı, özgürlüğünün kısıtlandığı ve ağır koşullara maruz bırakıldığı tespit edildi. Çocuğun, yıllar önce başka bir aileden kaçırıldığı ve bu süre boyunca dış dünyayla bağlantısının tamamen kesildiği öğrenildi.

KURTARILMA ANLARI KAYDA ALINDI

Yetkililer tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında çocuğun bulunduğu yerden çıkarıldığı anlar anbean kaydedildi. Görüntülerde, kız çocuğunun uzun süre kapalı alanda tutulduğu ve bitkin halde olduğu dikkat çekti.

PSİKOLOJİK DESTEK SÜRECİ BAŞLADI

Kurtarılan çocuk sağlık kontrollerinin ardından koruma altına alınırken, psikolojik destek süreci de başlatıldı. Olayla ilgili sorumlular hakkında çocuk kaçırma, zorla çalıştırma ve istismar suçlamalarıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi

Vatandaşı isyan ettiren düzenlemede geri adım! İki istisna geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni

Galatasaray taraftarını heyecandan bayıltan kare
Epstein hala yaşıyor mu? Resmi kayıtlar 'intihar' diyor ama soru hala gündemde

Olayın vahametini fark eden herkes aynı yorumu yapıyor
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
İpler koptu! Real Madrid'de Arda Güler şoku

Real Madrid'de Arda şoku
Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni

Galatasaray taraftarını heyecandan bayıltan kare
3 çocuğunun annesini katletti, polis gelene kadar başında ağladı

3 çocuğunun annesini kanlar içinde bırakan caninin yaptığına bakın
Musk tarihte 850 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu

Yüzü gülüyor! Tarihte böyle bir şey daha önce hiç yaşanmadı