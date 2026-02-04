Divanın altından dram çıktı: Kapağı açan yetkililer...

Hindistan'da ortaya çıkan olay, çocuk istismarı ve insan ticaretinin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Güvenlik güçlerinin yaptığı operasyon sırasında, 13 yaşındaki bir kız çocuğu bir evde divanın saklama bölümünde kilitli halde bulundu.

6 YIL BOYUNCA EV İŞLERİNDE ÇALIŞTIRILMIŞ

Yapılan incelemelerde, küçük kızın yaklaşık 6 yıl boyunca zorla ev işlerinde çalıştırıldığı, özgürlüğünün kısıtlandığı ve ağır koşullara maruz bırakıldığı tespit edildi. Çocuğun, yıllar önce başka bir aileden kaçırıldığı ve bu süre boyunca dış dünyayla bağlantısının tamamen kesildiği öğrenildi.

KURTARILMA ANLARI KAYDA ALINDI

Yetkililer tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında çocuğun bulunduğu yerden çıkarıldığı anlar anbean kaydedildi. Görüntülerde, kız çocuğunun uzun süre kapalı alanda tutulduğu ve bitkin halde olduğu dikkat çekti.

PSİKOLOJİK DESTEK SÜRECİ BAŞLADI

Kurtarılan çocuk sağlık kontrollerinin ardından koruma altına alınırken, psikolojik destek süreci de başlatıldı. Olayla ilgili sorumlular hakkında çocuk kaçırma, zorla çalıştırma ve istismar suçlamalarıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.