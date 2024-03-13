Dinçer Orkan kimdir? AK Parti Balıkesir- Karesi Belediye Başkan adayı Dinçer Orkan kaç yaşında, nereli?
Dinçer Orkan kimdir? AK Parti Balıkesir- Karesi Belediye Başkan adayı Dinçer Orkan kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Balıkesir- Karesi Belediye Başkan adayı Dinçer Orkan merak ediliyor. Dinçer Orkan'ın yaşının ve nereli olduğuna dair bilgiler haberimizde yer alıyor.
Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Cumhur İttifakı Balıkesir- Karesi Belediye Başkan adayı Dinçer Orkan oldu. Peki, Dinçer Orkan kimdir? AK Parti Balıkesir- Karesi Belediye Başkan adayı Dinçer Orkan kaç yaşında, nereli?
DİNÇER ORKAN KİMDİR?
- 4 Aralık 1970 tarihinde Balıkesir'de doğdu. Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.
- 1997 yılında kız çocukları için yurt çalışması yaptı. 2007 yılında Hak Vakfı'nı kurdu ve başkanlığını yürütüyor. Edremit'te Kur-an Kursu yaparak, Müftülüğe devretti.
- AK Parti'de kuruluşundan bu yana aktif görevler aldı. Sırasıyla İlçe Başkan Yardımcılığı, İlçe Başkanlığı, İl Başkan Yardımcılığı, 2014 yerel seçimlerinde Altıeylül İlçesi 1.sıra Meclis Üyeliği ve İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. Meclis üyesi olduğu sırada Başkan Vekilliği, İmar Komisyon Üyeliği ve Başkanlığı, Plan Bütçe Komisyonu Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ve Marmara Belediyeler Birliği Meclis Üyeliği yaptı.
- Dinçer Orkan, evli ve iki çocuk babasıdır.
- 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Balıkesir İli, Karesi İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.
- 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Balıkesir- Karesi Belediye Başkan adayı oldu.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.