Dinar merkezli tefecilik operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde tefecilik suçuna yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mali suçlarla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Dinar merkezli geniş çaplı bir tefecilik operasyonu gerçekleştirdi. Afyonkarahisar ve Denizli’de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlenirken, operasyon kapsamında önemli delillere ulaşıldı. Güvenlik güçlerinin koordineli çalışmasıyla yürütülen operasyon, bölgede suçla mücadele açısından dikkat çeken bir adım oldu.

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 7 ADRESE BASKIN

Tefecilik (TCK-241) suçu kapsamında yürütülen soruşturma doğrultusunda, Dinar ilçesinde 4 ikamet ve 2 iş yeri ile Denizli’de 1 ikamet olmak üzere toplam 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 9 adet POS cihazı, 1 adet av tüfeği, 1 adet kasatura ve 1 adet görüntü kaydedici cihaz ele geçirildi. Elde edilen materyallerin soruşturma açısından önemli delil niteliği taşıdığı belirtildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 5 şüpheliden 4’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, tefecilik başta olmak üzere mali suçlarla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Haber: Faruk Kılınç

