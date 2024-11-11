Türk halk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Dilber Ay, güçlü sesi ve unutulmaz şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Sanatçı, müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelmiştir. Dilber Ay'ın evlilikleri, merak konusu olmuş ve birçok kişi tarafından dikkatle takip edilmiştir. Sanatçının evlilik hayatı, yaşamının dönüm noktalarından birini oluşturur ve kendisinin yaşadığı zorluklar, başarılar ve duygusal deneyimler hakkında ipuçları verir. Peki, Dilber Ay'ın kocası kimdir? Dilber Ay kaç evlilik yaptı? Detaylar haberimizde...

DİLBER AY'IN KOCASI KİMDİR?

Dilber Ay, 1998 yılında Almanya'da iken İbrahim Karakaş ile evlendi. Dilber Ay'dan 12 yaş küçük olan İbrahim Karakaş, aslen Sivaslıdır.

DİLBER AY KAÇ EVLİLİK YAPTI?

13 yaşında iken 50 yaşında bir erkekle evlendirildi. Bu evlilikten Satı ve Filiz isminde iki kız çocuk sahibi oldu. İkinci evliliğini 16 yaşındayken yanına kaçtığı teyzesinin oğluyla yaptı, Ünal isminde bir erkek çocuk sahibi oldu. Üçüncü evliliğini, Almanya'da tanıştığı İbrahim Karakaş ile 1998 yılında yapmıştır.