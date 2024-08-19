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Dilan Polat kimdir? Dilan Polat kaç yaşında, nereli? Dilan Polat'ın hayatı ve kariyeri...

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Dilan Polat kimdir? Dilan Polat kaç yaşında, nereli? Dilan Polat, son zamanlarda adından sıkça söz ettiren bir isim olmaya devam ediyor. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın kim olduğu merak ediliyor. Dilan Polat'ın kaç yaşında ve nereli olduğu birçok kişi tarafından araştırılıyor. Dilan Polat'ın yaşını, nereli olduğunu ve kim olduğunu haberimizde bulabilirsiniz.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, son dönemde birçok kişi tarafından merak edilen bir isim haline geldi. Kendine özgü tarzı, sosyal medyadaki aktif paylaşımları ve iş dünyasındaki başarılarıyla dikkat çeken Polat, geniş bir takipçi kitlesine sahip. Pek çok kişi, Dilan Polat'ın kim olduğunu, kaç yaşında olduğunu ve nereli olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, Dilan Polat kimdir? Dilan Polat kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

DİLAN POLAT KİMDİR?

21 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Dilan Polat, üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğudur. Genç yaşta annesini kaybeden Polat, bir süre teyzeleri tarafından büyütüldü. İş hayatına doğum fotoğrafçılığı ile başlayan Polat, birçok ünlü ismin fotoğrafçılığını yaptı. Bu alandaki başarısının ardından, ablası ile birlikte bir güzellik merkezi açarak iş hayatında önemli bir adım attı. Merkezin kazandığı başarı ile şube sayısını hızla artırdı.

Genç yaşta evlenen Dilan Polat, iki çocuk annesidir. İş adamı olan babasını beyin tümörü nedeniyle kaybeden Polat, yıllar sonra hayatına dair önemli bir gerçeği paylaştı. Annesinin, babası tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Babasının, beyin tümörü nedeniyle yaşadığı krizlerden birinde annesini vurduğunu anlatan Polat, o acı dolu anları gözyaşları içinde dile getirdi ve annesinin vücudundan 7 kurşun çıkarıldığını belirtti.

Dilan Polat kimdir? Dilan Polat kaç yaşında, nereli?

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili MASAK ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı. Hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Dilan Polat kimdir? Dilan Polat kaç yaşında, nereli?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Sosyal Medya Dilan Polat Dilan Polat 3-sayfa 3.Sayfa Gündem Magazin Yaşam Haberler

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