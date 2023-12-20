Dilan Polat'ın cezaevinde yazdığı mektup gündeme geliyor. Dilan Polat mektubunda ne dedi ve ailesine neler yazdığı merak ediliyor. Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat, cezaevindeki günlerini ailesine yazdığı mektupla anlattı. Peki, Dilan Polat'ın mektubunda neler yazıyor? Dilan Polat mektubunda neler dedi?

Dilan Polat'ın mektubunda neler yazıyor ve Dilan Polat mektubunda neler dediği gündeme geliyor. Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat'ın yazdığı mektup merak ediliyor. Dilan Polat'ın mektubunda neler yazıyor? Dilan Polat mektubunda neler dedi? Detaylar haberimizdedir…

DİLAN POLAT'IN MEKTUBUNDA NELER YAZIYOR?

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat, ailesine mektup gönderdi. Herkesi çok özlediğini söyleyen Polat, "Hep iyiyim diyorum ama hiç iyi değilim. Boğuluyorum burada" ifadelerini kullandı.

DİLAN POLAT MEKTUBUNDA NELER DEDİ?

Engin Polat'ın kız kardeşi Kübra Polat, Instagram hesabından Dilan Polat'ın kendilerine gönderdiği mektubun bir kısmını paylaşarak "Mektupları bugün ulaştı tam 2 sayfa, bir parçasını paylaşmak istedim. Sizi çok seviyorum, çocuklarınız annem ve bana emanet" dedi. Dilan Polat'ın 18 Kasım'da yazdığı mektupta ise şu ifadeler yer alıyor: "Çok özledim be Kübra'm. Size gelince hep iyiyim diyorum ama hiç iyi değilim. Boğuluyorum burada. Canım annem sizi öyle çok özledim ki. Canım Kübra'm hepinizi çok seviyorum. Şuan saat 20:30 öyle sıkıldık ki dört duvar arasında Nilgün ile beraber yürüdük oda içerisinde bir ileri bir geri... Bacaklarım ağrıyor. Her gün düşünmekten..."

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT OLAYI NEDİR?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyon ile devamındaki operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili MASAK ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.