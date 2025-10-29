Dilan Çıtak kimdir, kaç yaşında, nereli? İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Survivor'a mı katıldı?

Dilan Çıtak, müzik dünyasının yetenekli isimlerinden biri olarak hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda dikkat çekiyor. 2 Aralık 1989 İstanbul doğumlu olan Çıtak, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı olarak müzikle iç içe büyüdü. Survivor Ünlüler & All Star yarışmasıyla yeniden gündeme gelen Dilan Çıtak kimdir, kaç yaşında, nereli? Dilan Çıtak Survivor'a mı katıldı? Detaylar haberimizde!

DİLAN ÇITAK KİMDİR?

Dilan Çıtak, Türk müzik dünyasının genç yeteneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. 2 Aralık 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Çıtak, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızıdır. Annesi Işıl Çıtak olan Dilan, müzikle erken yaşta tanıştı ve yeteneklerini küçük yaşlardan itibaren geliştirdi.

Sanat kariyerine klasik eğitimle başlayan Çıtak, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Programı'nda %50 burslu olarak okudu. Burada keman, piyano ve şan eğitimi aldı ve çeşitli okul korolarında yer alarak sahne deneyimi kazandı. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda tamamlayan Dilan, 2011 yılında müzik ve dil eğitimi almak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. ABD'de Berklee College of Music öğrencileriyle birlikte konserler vererek uluslararası sahne tecrübesi elde etti.

Profesyonel müzik kariyerinde çeşitli projelerde yer alan Dilan Çıtak, İskender Paydaş'ın "Zamansız Şarkılar" grubunda vokalist olarak görev yaptı ve günümüzde piyano ve keman üzerine eğitimler vermeye devam ediyor.

DİLAN ÇITAK KAÇ YAŞINDA?

2 Aralık 1989 doğumlu olan Dilan Çıtak, 2025 yılı itibarıyla 35 yaşındadır. Genç yaşına rağmen müzik kariyerinde edindiği deneyim ve sahne tecrübesi ile dikkat çeken Çıtak, hem solo çalışmaları hem de grup projelerinde başarılı performanslar sergilemiştir.

Müzik alanındaki deneyimini pek çok genç sanatçıya aktarırken, şarkıcılık kariyerini de sürdürmektedir. Çıtak'ın popüler parçaları arasında "Kal Benim İçin", "Kasko", "Çık Dışarı" ve "Dom Dom Kurşunu" gibi şarkılar yer almaktadır.

DİLAN ÇITAK NERELİ?

Dilan Çıtak, Türkiye'nin kültürel başkenti İstanbul'da doğmuştur. Ailesinin sanat geçmişi ve İstanbul'un zengin müzik kültürü, onun erken yaşta sanata yönelmesini sağlamıştır. İstanbul'un klasik müzik ve modern müzik eğitim imkanlarından yararlanan Çıtak, bu sayede hem geleneksel Türk müziği hem de modern batı müziği alanında kendini geliştirebilmiştir.

DİLAN ÇITAK SURVIVOR'A MI KATILDI?

Evet, Dilan Çıtak, 2026 sezonunda yayınlanacak Survivor Ünlüler & All Star yarışmasına katılacak. Bu sezon, yarışmanın büyük bir heyecanla takip edilen formatı olan Ünlüler ve All Star takımlarına ev sahipliği yapacak. Dilan Çıtak, Ünlüler takımında yer alacak isimlerden biri olarak yarışmaya damgasını vuracak.

Survivor'da sadece fiziksel mücadeleler değil, aynı zamanda strateji ve takım çalışması ön planda olacak. Müzik ve sahne deneyimiyle tanınan Dilan, yarışmada güçlü bir karakter sergilemesi beklenen isimler arasında yer alıyor.

DİLAN ÇITAK'IN MÜZİK KARİYERİ VE ÖNE ÇIKAN ŞARKILARI

Dilan Çıtak, müzik kariyerinde hem vokalist hem de solo sanatçı olarak dikkat çekiyor. İşte öne çıkan şarkılarından bazıları:

Kal Benim İçin – Babamdan Kalma Albümü

Kasko

Çık Dışarı

Dom Dom Kurşunu – Babamdan Kalma Albümü

Haydi Söyle – Babamdan Kalma Albümü

Bir Kulunu Çok Sevdim – Babamdan Kalma Albümü

Maalesef – Babamdan Kalma Albümü

Dilan Çıtak, sahne performanslarında keman ve piyano gibi enstrümanları ustalıkla kullanmasıyla biliniyor ve bu sayede hem klasik hem modern müzikseverlerin ilgisini çekiyor.