Müzik kariyerinde, ailesinin izinden giderek hem sahne performansları hem de eğitmenlik görevleriyle adından söz ettiren Dilan Çıtak, hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada dikkat çeken bir sanatçı olarak kendini kabul ettirmiştir. Peki, Dilan Çıtak kimdir? Dilan Çıtak kaç yaşında, nereli? İbrahim Tatlıses'in kızı kim?

DİLAN ÇITAK KİMDİR?

Dilan Çıtak, 2 Aralık 1989 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk şarkıcı ve ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in, Işıl Çıtak ile kısa süreli ilişkilerinden dünyaya gelen kızı olarak tanınıyor. Babası İbrahim Tatlıses ve kardeşi İdo Tatlıses gibi müzikle iç içe bir hayat sürdüren Dilan Çıtak, müzik kariyerine ve eğitimine erken yaşlarda başladı. Lise eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamlayan Dilan Çıtak, burada müzik alanındaki yeteneklerini geliştirme fırsatı buldu. Keman, piyano ve şan eğitimleri aldı, ayrıca çeşitli korolarda ve caz orkestralarında solistlik yaptı. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda tamamladı. Eğitimine uluslararası bir boyut kazandırmak için 2011 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek, müzik ve dil eğitimi aldı. Berklee College of Music öğrencileri ile ABD'de konserler verdi.

DİLAN ÇITAK, İBRAHİM TATLISES'İN KIZI MI?

Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses'in ve annesi Işıl Çıtak'ın imam nikahlı kısa süreli ilişkisinden doğdu. Babası tarafından uzun süre çocuğu olarak kabul edilmemesi, Dilan'ın hayatında zorlu bir dönem yaşamasına neden oldu. Anneleri Işıl Çıtak, bu dönemde Cem Çıtak ile evlendi ve Dilan, üvey babası Cem Çıtak'ın soyadını aldı. Müzikle ilgisini keşfettikten sonra babası gibi şarkıcı olmaya karar verdi. Kişisel yaşamında, ünlü şarkıcı Levent Dörter ile 4 yıl süren bir ilişki yaşamış, 11 Ekim 2022 tarihinde evlenmiştir. Günümüzde piyano ve keman üzerine müzik eğitimi vermektedir.

DİLAN ÇITAK ŞARKILARI

Dilan Çıtak, müzik kariyerinde dikkat çeken bazı çalışmalara imza atmıştır. İşte bazı şarkıları:

Kal Benim İçin (Babamdan Kalma Albümü)

Kasko

Çık Dışarı

Dom Dom Kurşunu (Babamdan Kalma Albümü)

Haydi Söyle (Babamdan Kalma Albümü)

Bir Kulunu Çok Sevdim (Babamdan Kalma Albümü)

Maalesef (Babamdan Kalma Albümü)