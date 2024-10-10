Dijital Ekosistem Uzmanı Levent Demirbaş ve LD Ajans'ın Dijital Pazarlama Yolculuğu

DİJİTAL PAZARLAMADA YENİ DÖNEM

Levent Demirbaş, dijital pazarlama dünyasında fark yaratmak ve doğru stratejilerle markaların hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak adına aktif bir rol üstlenmektedir. Dijital pazarlamanın giderek daha fazla önem kazandığı günümüzde, Demirbaş, sektörün gelişmelerini yakından takip ederek müşterilerine en güncel ve etkili çözümleri sunmaktadır. Leventdemirbas.com üzerinden dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, marka bilinirliği ve dijital strateji geliştirme konularında danışmanlık hizmetleri sunan Demirbaş, özellikle doğru bilinen yanlışları düzeltme konusuna odaklanmaktadır.

"Birçok marka, dijital pazarlama yöntemlerinde hala eskimiş stratejilere yöneliyor. Oysaki doğru bir dijital pazarlama stratejisi, hedef kitleyi doğru analiz etmek ve buna uygun içerikler üretmekle mümkündür. Bu noktada LD Ajans olarak müşterilerimize sürdürülebilir çözümler sunuyoruz," diyor Levent Demirbaş.

Dijital dünyada yer almak isteyen markalar için stratejik çözümler üreten LD Ajans, sektördeki yenilikleri takip ederek markaların dijitaldeki varlıklarını güçlendirmeyi hedefliyor. Leventdemirbas.com sitesi üzerinden sunduğu hizmetlerle, markaların dijital ekosistemde sağlam bir yer edinmesine yardımcı olan Demirbaş, gelecekte de sektöre yön veren çalışmalara imza atmaya devam edecek.

DİJİTAL EKOSİSTEM UZMANI LEVENT DEMİRBAŞ KİMDİR?

Levent Demirbaş, 1999 doğumlu bir dijital pazarlama uzmanı ve danışman olarak sektörde kendine önemli bir yer edinmiştir. Sosyal medya, internet ve dijital platformların yükselişiyle lise yıllarında tanışan Demirbaş, bu süreçte HTML-CSS ve WordPress gibi dijital alanlarda kendini geliştirmeye başlamıştır. İlk olarak sinefutbol.com adlı web sitesini kurarak dijital dünyadaki adımlarını atan Demirbaş, kariyeri boyunca bilgi ve becerilerini sürekli olarak artırmış, dijital pazarlama alanında stratejik çözümler sunan bir uzman haline gelmiştir.

2022 yılında önemli bir adım atarak LD Ajans'ı kurmuş ve dijital pazarlama danışmanlık hizmetlerini bu platform üzerinden devam ettirmektedir. Gerek online gerekse de fiziksel danışmanlık hizmetleri aracılığıyla müşterilerine yaratıcı ve etkili stratejiler sunan Demirbaş, her geçen gün dijital ekosistemde daha geniş bir kitleye ulaşmayı başarmaktadır. Müşterilerine sunduğu hizmetlerde sürdürülebilir başarıyı hedefleyen Demirbaş, aynı zamanda dijital pazarlama konusundaki yanlış bilinen yöntemlere karşı doğru stratejiler geliştirilmesi için de çalışmalar yürütmektedir.

EĞİTİM VE KARİYER YOLCULUĞU

Levent Demirbaş, Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra eğitimine Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde devam etmiştir. Alaçam Meslek Yüksekokulunda Çağrı Merkezi (Ön Lisans) eğitimi alan Demirbaş, daha sonra aynı üniversitenin İletişim Fakültesi'nde Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Lisans) bölümünden mezun olmuştur. Bu eğitim süreci boyunca dijital dünyadaki gelişmelere olan ilgisini derinleştirmiş ve kariyerini bu alanda şekillendirmiştir.

Kariyeri boyunca edindiği bilgi ve deneyimleri iş dünyasına uygulayan Demirbaş, dijital pazarlama alanındaki başarısını LD Ajans ile taçlandırmış ve birçok marka için stratejik çözümler sunmuştur. Kendisini sürekli olarak güncel tutarak, müşterilerine sunduğu hizmetlerde yenilikçi ve etkin yöntemler geliştirmektedir.