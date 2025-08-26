Didem Arslan ne zaman başlayacak? Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yeni sezon tarihi!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı, 6. sezonu için geri sayımı başlattı. 30 Mayıs 2025 tarihinde yayımlanan sezon finaliyle ekranlara ara veren program, yaz tatilinin ardından yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Yayınlanan yeni fragmanla birlikte izleyicilerin merakla beklediği sezon başlama tarihi de netlik kazandı. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının yeni sezon tarihi belli oldu. Hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen program, 25 Ağustos Pazartesi günü izleyicisiyle yeniden buluşacak. Gerçek hayat hikayeleri, kayıp vakaları ve toplumu ilgilendiren olaylarla gündeme gelen program, yeni yayın döneminde de dikkat çeken dosyalarla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Saat 15.00'te Show TV ekranlarında yayınlanacak olan programda, Didem Arslan Yılmaz yine olayların derinine inmeye ve adalet arayanlara ses olmaya devam edecek. Yeni sezonda ne tür gelişmelerin yaşanacağı ise şimdiden merak konusu.

DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME HANGİ GÜNLER YAYINLANACAK?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının yeni sezon yayın günleri belli oldu. Program, her zamanki yayın akışına sadık kalarak hafta içi her gün izleyiciyle buluşacak. Pazartesi'den Cuma'ya kadar canlı olarak ekrana gelecek olan program, saat 15.00'te Show TV'de yayınlanacak. Yeni sezonda da gerçek olaylar, kayıp vakaları ve toplumsal meselelerle dolu gündemiyle izleyicilere yine dopdolu bir yayın içeriği sunması bekleniyor.

DİDEM ARSLAN YILMAZKİMDİR?

Didem Arslan Yılmaz, uzun yıllardır televizyon haberciliği ve sunuculuğu alanında aktif olarak görev yapan deneyimli bir gazetecidir. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Yılmaz, kariyerine çeşitli televizyon kanallarında muhabirlik ve haber spikerliği yaparak başlamıştır. Zaman içinde haber sunumu ve programcılık alanında önemli başarılara imza atan Arslan Yılmaz, kamuoyunun yakından takip ettiği pek çok programda görev almıştır.

Son yıllarda özellikle Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme adlı gündüz kuşağı programıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Gerçek hayat hikayeleri, kayıp vakaları ve sosyal konulara odaklanan programıyla, toplumun farklı kesimlerine seslenen Yılmaz, sahadaki tecrübesini ekranlara taşımaya devam etmektedir. Tarafsız ve araştırmacı gazetecilik anlayışıyla tanınan Didem Arslan Yılmaz, mesleğini etik değerler çerçevesinde sürdüren isimler arasında yer almaktadır.