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DHBT başvuru ne zaman son 2024? DHBT sınavı başvurusu ne zaman 2024? DHBT başvuru nereden, nasıl yapılır?

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DHBT sınavı başvurusu ne zaman 2024? DHBT başvuru ne zaman son 2024? KPSS DHBT başvuru nereden, nasıl yapılır? Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetleri alanında adayların katılacağı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) gündemde merak edilen ve araştırılan konulardan. Peki DHBT başvuruları ne zaman başlıyor, başladı mı? DHBT başvuruları ne zaman sona eriyor?

DHBT başvuru ne zaman son 2024? DHBT sınavı başvurusu ne zaman 2024? DHBT başvuru nereden, nasıl yapılır? Kimler DHBT'ye başvurabilir? ÖSYM KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuru tarihinin bitmesine az kaldı. İşte DHBT son başvuru tarihi ile ilgili merak edilen tüm sorularıncevabı haberimizde…

2024 DHBT BAŞVURU NE ZAMAN SON?

ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre başvurular 15 Ağustos'a kadar devam ediyor. Yani başvuru için bugün son gün!

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenler KPSS'ye girdikleri öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılma zorunluluğu vardır.

DHBT başvuru ne zaman son 2024? DHBT sınavı başvurusu ne zaman 2024? DHBT başvuru nereden, nasıl yapılır?

Betül Cirit
Betül Cirit
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Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu KPSS KPSS Ösym Gündem Eğitim Haberler

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