DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN? DGS tercihi ne zaman yapılacak? 2024 DGS ek yerleştirme ne zaman belli olacak?

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) tercih sürecinin ne zaman başlayacağı, sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. DGS sonuçlarına göre adaylar, ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden tercihlerini yapabilecekler. Birçok kişi Dikey Geçiş Sınavı tercihlerini nasıl ve nereden yapacağını araştırıyor. Peki, DGS tercihi ne zaman yapılacak? 2024 DGS ek yerleştirme ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS tercihleri için henüz net bir tarih açıklanmadı. ÖSYM tarafından açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, ÖSYM tarafından DGS tercih kılavuzunun yayınlanması bekleniyor. Bu kılavuz, adayların tercih süreçlerini doğru ve eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmeleri için gerekli olan tüm bilgileri içerecek. Kılavuzda, tercih yapılacak programların kontenjanları, puan türleri, tercih işlemlerinin nasıl yapılacağı ve tercih süreciyle ilgili önemli tarihler detaylı olarak yer alacak.

DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak belirlenen tarihlerde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapılabilecek.