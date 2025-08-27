DGS tercihleri ne zaman? 2025 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS 2025 tercih tarihleri, adaylar tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan DGS sınav sonuçlarının ardından, binlerce aday puanlarına göre tercihlerini yapmak için Ösym'nin yayımlayacağı tercih kılavuzunu bekliyor. DGS tercihleri ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

DGS tercihlerinin alınacağı tarihler henüz kesinleşmedi. Ancak geçtiğimiz yıl tercih işlemleri 18-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu nedenle, 2025 DGS tercih sürecinin de benzer bir zaman diliminde başlaması bekleniyor. Önlisans eğitimini lisans programlarına tamamlamak isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak resmi tercih kılavuzunu yakından takip ediyor.

DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

DGS 2025 tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı ve adaylar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Önlisans eğitimini lisans programlarına tamamlamak isteyen binlerce aday, tercih işlemlerine başlamadan önce ÖSYM tarafından yayımlanacak olan kılavuzun açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Uzmanlar, DGS tercih kılavuzunun Eylül ayının ikinci haftası içerisinde erişime açılmasının muhtemel olduğunu belirtiyor. Kılavuz yayımlandığında, adaylar tercih sürecine ilişkin tüm detaylara, başvuru tarihleri, tercih yapma koşulları, kontenjan bilgileri ve diğer önemli bilgilere kolaylıkla ulaşabilecek.

ADAYLARIN KAÇ TERCİH YAPMA HAKKI VAR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sürecinde adaylara 30 farklı lisans programını tercih etme hakkı tanınmaktadır. Bu hak, adayların eğitim hayatlarını lisans düzeyinde devam ettirebilmeleri için önemli bir fırsat sunmaktadır. Tercih döneminde, adaylar sadece mezun oldukları önlisans programlarıyla ilişkilendirilen lisans bölümlerini tercih edebileceklerdir. Bu bölümler, ÖSYM tarafından belirlenen ve her yıl güncellenen kontenjanlar ve programlar doğrultusunda adaylara sunulmaktadır. Adayların tercihlerini yaparken, hem kendi ilgi alanlarını hem de tercih edecekleri programların mezuniyet sonrası iş olanaklarını dikkate almaları başarıları açısından büyük önem taşır. Ayrıca, tercih kılavuzunda yer alan tüm kurallar ve açıklamalar dikkatlice incelenmeli; tercih sürecinde yapılacak hataların önüne geçilmelidir.

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

2025 DGS sınav sonuçları 14 Ağustos tarihinde ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı. Sınava girenler, sonuçlarını öğrenerek tercih sürecine hazırlanma fırsatı buldu. ÖSYM'nin resmi web sitesinden duyurulan bu tarihle birlikte, adaylar puanlarına göre tercih işlemlerini planlamaya başladı.