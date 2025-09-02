DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 DGS tercih sonuçları sorgulama!

DGS yerleştirme işlemleri tamamlandığında, adayların odağı sonuçların açıklanması ve kayıt süreçlerine kayacak. Öğrenciler, tercihlerin nasıl değerlendirileceği, sonuçların ne zaman duyurulacağı ve kayıt işlemlerinin hangi aşamalardan oluşacağı hakkında bilgi edinmek istiyor. DGS sonuçları ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DGS TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BİTİYOR?

2025 DGS tercih dönemi 28 Ağustos 2025'te başladı. Adaylar, tercihlerini 4 Eylül 2025 saat 23.59'a kadar yapabilecek. Ön lisans programlarından lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler, bu tarihe kadar tercih işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri, adaylar tarafından ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilmektedir. Tercih işlemlerine başlamadan önce, adayların T.C. kimlik numaraları ve AİS şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir. Tercih listesini oluşturduktan sonra, adayların tercihlerini mutlaka kaydetmeleri önemlidir. Uzmanlar, tercihlerin eksiksiz ve doğru şekilde yapıldığından emin olmak için tercih listesinin dikkatlice gözden geçirilmesini ve kayıttan önce tekrar kontrol edilmesini tavsiye etmektedir. Bu süreç, adayların yanlış tercih yapma riskini azaltmak ve yerleştirme şansını artırmak açısından büyük önem taşımaktadır.

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih sonuçlarının açıklanma tarihi konusunda ÖSYM tarafından henüz resmi ve net bir açıklama yapılmamıştır. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından genellikle yaklaşık bir hafta içinde sonuçların adayların erişimine sunulduğu görülmektedir. Bu süre, tercihlerin değerlendirilmesi, yerleştirme işlemlerinin tamamlanması ve olası itirazların değerlendirilmesi gibi süreçlerin sağlıklı yürütülmesi için gereklidir.

Adaylar, sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla beklerken, ÖSYM'nin resmi duyurularını yakından takip etmeleri önem taşımaktadır. Böylece sonuçların açıklanma tarihine dair en güncel ve doğru bilgiye ulaşabilirler. Ayrıca, sonuçlar açıklandıktan sonra yerleştirme sonuçlarına göre kayıt işlemleri başlayacak ve adayların tercih ettikleri programlara yerleşip yerleşmedikleri netlik kazanacaktır.

DGS ÜNİVERSİTE KAYTITLARI NE ZAMAN?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kayıt süreçleri henüz kesinleşmemiştir. Ancak, yerleştirme sonuçlarında belirtilen tarihler arasında kayıt işlemleri yapılabilecektir. Buna ek olarak, yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kayıt yaptıramayan adaylar için "şartlı kayıt" imkanı bulunmaktadır. Bu kapsamda, staj tamamlamak, bütünleme sınavı veya tek ders sınavı gibi işlemlerle mezuniyet hakkı kazanan ön lisans öğrencileri, belgelerini sunmaları koşuluyla kazandıkları lisans programlarına geçici kayıt yaptırabileceklerdir.

GEÇİCİ KAYITLAR NE KADAR SÜRE GEÇERLİ OLACAK?

Geçici kayıtlar, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi başlangıcına kadar geçerli olacak; mezuniyet belgeleri belirtilen süre içinde sunulmazsa kayıtlar silinecektir. Yükseköğretim Genel Kurulu, bu uygulamayı 10 Temmuz 2025 tarihindeki toplantısında karara bağlamıştır. Adayların kayıt takvimini ve şartlarını takip etmeleri önem taşımaktadır.