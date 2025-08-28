DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2025?

Ösym'nin takvimine göre, DGS tercih sonuçları sonbahar döneminde, yani tercih süreci tamamlandıktan kısa süre sonra erişime açılıyor. Peki, 2025 yılı için DGS tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak? DGS tercihleri henüz sonuçlanmamış olsa da geçmiş yıllardaki takvime ve bu yılki verilerin yayın durumuna bakarak, adayların sonuçları ne zaman görebileceğine dair ipuçlarına ulaşmak mümkün. İşte detaylar…

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

DGS sınav sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklandı. Ardından başlayan tercih dönemi ile birlikte adaylar lisans programlarına geçiş şansını kullanmak için hazırlık sürecini başlattı. 2025 DGS tercih sonuçlarının Muhtemelen Eylül ayının ikinci haftası, yani yaklaşık 7–11 Eylül tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. ÖSYM'nin resmi duyurusunu takip etmek sürecin netleşmesi açısından kritik önem taşıyor.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Tercihler 28 Ağustos 2025 tarihinde başladı ve 4 Eylül 2025 saat 23:59'a kadar devam ediyor.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 28 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 04 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

