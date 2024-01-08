Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan'ın aşkı bitti. Devrim Özkan ve Torreira neden ayrıldı merak konusu oldu. Arama motorlarında ünlü çiftin ayrılık sebebi sorgulatılıyor. Peki, Devrim Özkan Torreira neden ayrıldı? Lucas Torreira Devrim Özkan ayrılık sebebi ne? Detaylar haberimizde...

DEVRİM ÖZKAN TORREİRA NE ZAMAN AYRILDI?

Torreira, bir süredir ünlü oyuncu Devrim Özkan ile aşk yaşıyordu. Yılbaşını birlikte geçiren ikili, günler önce Ege'de küçük bir tatil yapmıştı. Birkaç gün önce birbirleriyle ilgili sevgi dolu mesajlar paylaşan ikilinin, Instagram'da birbirini takipten çıkması şaşkınlık yaratmıştı. Hem Torreira hem de Devrim Özkan, birlikte çekilen fotoğraflarını da profillerinden kaldırmıştı.

DEVRİM ÖZKAN TORREİRA NEDEN AYRILDI?

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira ve sevgilisi Devrim Özkan'ın dillere destan aşkı sona erdi. Aramızda Kalmasın programının sunucusu Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Özkan ve Torreira aşkı kavga ile sona erdi. İddiaya göre, Torreira'nın rezidansında sabaha karşı bağırış ve kavga sesleri herkesi ayağa kaldırdı. Devrim Özkan'ın lüks ve sonu gelmeyen istekleri futbolcuyu bıktırdı.