DEVA Partisi Sürmene adayı Mehmet Ali Duman kimdir? 2024 DEVA Partisi Trabzon Sürmene belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Sürmene belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Trabzon Sürmene adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Sürmene Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Duman kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET ALİ DUMAN KİMDİR?

Mehmet Ali Duman, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Sürmene belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ SÜRMENE ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Sürmene adayı belli oldu. DEVA Partisi Sürmene Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Duman oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.