DEVA Partisi Köprüköy adayı Mehmet Tahir Erdoğan kimdir? 2024 DEVA Partisi Erzurum Köprüköy belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Köprüköy belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Erzurum Köprüköy adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Köprüköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Tahir Erdoğan kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET TAHİR ERDOĞAN KİMDİR?

Mehmet Tahir Erdoğan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Köprüköy belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KÖPRÜKÖY ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Köprüköy adayı belli oldu. DEVA Partisi Köprüköy Belediye Başkan Adayı Mehmet Tahir Erdoğan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.