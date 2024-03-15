DEVA Partisi Kadınhanı adayı Seda İbrahimoğlu kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Kadınhanı belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Kadınhanı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Konya Kadınhanı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Kadınhanı Belediye Başkan Adayı Seda İbrahimoğlu kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

SEDA İBRAHİMOĞLU KİMDİR?

Seda İbrahimoğlu, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Kadınhanı belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ KADINHANI ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Kadınhanı adayı belli oldu. DEVA Partisi Kadınhanı Belediye Başkan Adayı Seda İbrahimoğlu oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.