DEVA Partisi Doğanhisar adayı Hasan Aksoy kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Doğanhisar belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Doğanhisar belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Konya Doğanhisar adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Doğanhisar Belediye Başkan Adayı Hasan Aksoy kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HASAN AKSOY KİMDİR?

Hasan Aksoy, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Doğanhisar belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ DOĞANHİSAR ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Doğanhisar adayı belli oldu. DEVA Partisi Doğanhisar Belediye Başkan Adayı Hasan Aksoy oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.