DEVA Partisi Ahırlı adayı Hüseyin Geçer kimdir? 2024 DEVA Partisi Konya Ahırlı belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Ahırlı belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Konya Ahırlı adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Ahırlı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Geçer kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

HÜSEYİN GEÇER KİMDİR?

Hüseyin Geçer, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Ahırlı belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ AHIRLI ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Ahırlı adayı belli oldu. DEVA Partisi Ahırlı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Geçer oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.