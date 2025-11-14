Derince Limanında büyük operasyon! 1.5 tonun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli Derince Limanında uyuşturucu operasyonu yapıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, resmi X hesabından yaptığı açıklamada operasyona ilişkin detayları paylaştı.

1.5 TONDAN BAŞKA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"1 ton 508 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde; Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kocaeli, İstanbul ve Artvin İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin desteğiyle düzenlenen operasyonlarda; 5 şüpheliyi yakaladık.

"MÜCADELEMİZ SADECE ÜLKEMİZ İÇİN DEĞİL TÜM İNSANLIK İÇİN"

Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum"