Depremde toplam kaç bina yıkıldı? 6-7 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrasında toplam kaç bina yıkıldı, kaç bina çöktü?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe yükseliyor. Yaralı sayımız 22 bin 168'e yükseldi. Deprem ülkemizin birçok ilinde hissedildi. Depremde toplam kaç bina yıkıldı merak edildi. Peki, Depremde toplam kaç bina yıkıldı? 6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrasında toplam kaç bina yıkıldı, kaç bina çöktü? İşte detaylar...

Maraş depreminde toplam kaç bina yıkıldı? Maraş depremi yıkılan bina sayısı kaçtır? Maraş depremi sonrası kaç bina çöktü? Binalarda kaç kişi yaşıyor, sayısı tespit edildi mi? gündemin merak edilen başlıkları arasında gelmektedir. Peki, Depremde toplam kaç bina yıkıldı? 6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrasında toplam kaç bina yıkıldı, kaç bina çöktü? İşte ayrıntılar...

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE TOPLAM KAÇ BİNA YIKILDI?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 434''e, yaralı sayısı ise 26 bin 721'e yükseldi. Depremin ağır hasar verdiği 10 şehirde 3 ay süreyle OHAL ilan edilirken, şu ana kadar 5 bin 775 bina yıkıldı. Dünden bu yana 435 artçı sarsıntı yaşandı.

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, depremde son durumu paylaştı. Tatar, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 544'e, yaralı sayısının ise 26 bin 721'e yükseldiğini belirtti. Tatar, şu ana kadar 5 bin 775 binanın yıkıldığını, 435 artçı sarsıntının yaşandığını söyledi.

KAHRAMANMARAŞ'TA 941 BİNA YIKILDI

Deprem bölgesindeki son durumu aktaran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sahada olmayan ekip yok. Bulundukları yerlerden deprem alanına gelmeleri hava koşullarının oluşturduğu aksaklıklar açısından biraz zaman almıştır. Yurt içi ve yurt dışından birçok ekip görevinin başındadır. Kahramanmaraş'ta tespit edebildiğimiz 941 bina tamamen yıkılmıştır. Şu ana kadar 600 hemşehrimizi defnettik. Herkes bütün arama kurtarma ekiplerimiz enkaz altındaki vatandaşlarımıza onları oradan canlı kurtarabilmek için ellerinden gelen mücadeleyi canhıraş ortaya koymaktadırlar." diye konuştu.