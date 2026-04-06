Deprem uzmanından dikkat çeken açıklama: Marmara için büyük deprem uyarısı

Deprem uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki deprem risklerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Van’daki depremin beklenen bir durum olduğunu ifade eden Özmen, Marmara ve Balıkesir için ise dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle deprem gerçeğiyle yaşamaya devam ediyor. Son olarak Van’da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Bülent Özmen, hem bölgesel hem de genel risklere dair önemli bilgiler paylaştı.

“VAN’DAKİ DEPREM NORMAL AMA BÖLGE RİSKLİ”

Van’da yaşanan depremin beklenen bir durum olduğunu belirten Özmen, “Van’da gerçekleşen 5.2 büyüklüğündeki deprem bölge için normal” dedi. Ancak bölgenin deprem açısından tehlikeli bir konumda bulunduğunu da vurgulayan Özmen, bu tür sarsıntıların şaşırtıcı olmadığını ifade etti.

“YAKIN ZAMANDA 7’DEN BÜYÜK DEPREM BEKLENMİYOR”

Bölgeye ilişkin kısa vadeli riskleri değerlendiren Özmen, “Van’da yakın zamanda 7’den büyük bir deprem olma olasılığı yok” diyerek kamuoyunda oluşan endişelere de açıklık getirdi. Bu değerlendirme, bölge halkı açısından kısa vadede bir rahatlama mesajı olarak yorumlandı.

“BALIKESİR VE MARMARA İÇİN KRİTİK UYARI”

Türkiye’nin diğer bölgelerine de dikkat çeken Özmen, özellikle Balıkesir çevresinde ciddi bir deprem potansiyeli bulunduğunu belirtti. “Balıkesir bölgesinde 7’ye varacak büyüklükte deprem potansiyeli var” diyen Özmen, Marmara Denizi için ise daha çarpıcı bir uyarıda bulundu. “Bütün bilimsel çalışmalar Marmara Denizi içinde 7’den büyük bir deprem olma olasılığının var olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullanan Özmen, bu bölge için hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

“26 BİN DEPREMLİK DİKKAT ÇEKEN VERİ”

Özmen, Türkiye deprem tarihinde dikkat çeken bir veriyi de paylaştı. “Türkiye tarihinde görülmeyecek bir şekilde bir ilçe 26 bine yakın depremle sarsılmış oldu” diyen Özmen, bu durumun sismik hareketliliğin boyutunu ortaya koyduğunu belirtti. Bu tür yoğunlukların bilimsel olarak yakından takip edilmesi gerektiğini ifade etti.