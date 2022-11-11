Deprem tatbikatı ne zaman, saat kaçta, hangi gün? 12 Kasım AFAD Deprem tatbikatı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlıyor?

12 Kasım deprem tatbikatı için sayılı saatler kaldı. Geçtiğimiz hafta Süleyman Soylu tarafından Kasım ayında Düzce depreminin 23. yıl dönümünde ve depremin gerçekleştiği saatte ülkece tatbikat yapılacağını duyurulmuştu. Bunun ardından vatandaşlar, Deprem tatbikatı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? 12 Kasım AFAD Deprem tatbikatı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlıyor? merak etti. İşte detaylar...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde, Türkiye genelinde 12 Kasım Cumartesi günü tatbikat yapılacağını açıklamıştı. Bunun akabinde vatandaşlar depremin saatini ve gününü merak etti. Peki, Deprem tatbikatı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? 12 Kasım AFAD Deprem tatbikatı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlıyor? AFAD Deprem tatbikatı saat 18:57'de mi olacak? İşte detaylar...

DEPREM TATBİKATI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Deprem tatbikatı 12 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 18:57'de başlayacak. Deprem tatbikatı tüm Türkiye'de gerçekleştirilecek.

DEPREM TATBİKATI NASIL YAPILACAK?

Süleyman Soylu İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen "Afet İletişim Çalıştayı"nda konuştu. Afet anlarında ve sonrasında yapılacak çalışmalar için bilgilendirmeler yapan Soylu, 12 Kasım'da Düzce depreminin 23. yıl dönümünde ve depremin gerçekleştiği saatte ülkece tatbikat yapılacağını duyurdu.

Soylu, ülkece yapılacak tatbikat konusunda "Düzce depreminin yıl dönümünde 18.57'de ülkece tatbikat yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek." dedi.

Afad Twitter paylaşımı:

"12 Kasım, Cumartesi günü

Saat 18.57'de

Tüm Türkiye

#çökkapantutun Deprem Anı Tatbikatı'nda buluşuyoruz!

@EUDelegationTur

Başkanı Büyükelçi Sn.Nikalous Meyer-Landrut da bizimle…

Haydi Türkiye,

Aynı gün, aynı saatte;

ÇÖK - KAPAN - hayata - TUTUN"

12 KASIM DEPREM TATBİKATI NEDİR?

Tüm telefon operatörlerinden kullanıcılarına ülke genelinde SMS ve CMAS tatbikat bilgilendirme mesajı gönderilecek. Tatbikata, öğrenci yurtları, kamu kurum ve kuruluşlarının lojmanları ile tatbikat saatinde faaliyetine devam eden özel eğitim kurumları, ticaret ve sanayi odalarına bağlı sanayi kuruluşları, özel tesis ve işletmeler bilgilendirilerek, üretimi aksatmayacak şekilde, tatbikata katılması teşvik edilecek. İl ve ilçelerde tüm okul yöneticileri ve öğretmenler tatbikat hakkında bilgilendirilecek ve öğretmenler, 'Çök-Kapan-Tutun' hareketini öğrencilere anlatarak tatbikat saatinde tüm öğrencilerin aileleriyle birlikte evlerinde tatbikata katılmalarını sağlayacak.