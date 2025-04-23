23 Nisan 2025'te İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından "24 Nisan okullar tatil mi?" sorusu gündeme oturdu. Veliler ve öğrenciler, 24 Nisan Perşembe günü eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Bu kritik soruya resmi makamlardan yanıt bekleniyor. Peki, Deprem sonrası 24 Nisan okullar tatil edildi mi? İşte detaylar...

DEPREM SONRASI 24 NİSAN OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

CNN Türk'e konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuya ilişkin, "Okullarımızla ilgili bir sorun yok. Okullarımız güvenli ortam olarak hizmet veriyor. İlgili bakanlar gerekli resmi açıklamaları yapıyor. 2 okulda sıva çatlağı var. Herhangi sıkıntı yok. Yarın okullarımız olacak." dedi.

PEŞ PEŞE DEPREMLER

İstanbul'da art arda yaşanan depremlerin ardından şiddetli bir deprem daha meydana geldi. Deprem megakentin birçok ilçesinden hissedildi. İstanbul'da saat 15.12'de meydana gelen son depremin merkez üssü Büyükçekmece ve büyüklüğü 4.9 olarak açıklandı. AFAD depremin derinliğini 7.02 olarak ölçtü.