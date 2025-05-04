DEPREM Mİ OLDU? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

4 Mayıs deprem bilgileri, özellikle Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşanan art arda sarsıntılarla gündeme oturdu. Gün içinde hissedilen depremler sosyal medyada da geniş yankı bulurken, "4 Mayıs deprem saat kaçta oldu?" sorusu Google'da en çok arananlar arasında yer aldı. Peki, deprem mi oldu? 4 Mayıs bugün deprem oldu mu? Son depremler!

DEPREM Mİ OLDU?

4 Mayıs deprem verilerine göre Kütahya'nın Simav ilçesi, gün boyunca art arda meydana gelen depremlerle dikkat çekti. En büyüğü 4.0 olarak kaydedilen depremler, sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından hissedildi. Simav halkı kısa süreli panik yaşarken, herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.