DEPREM Mİ OLDU? SON DAKİKA! Muğla'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye'de belirli dönemlerde korkutucu depremler yaşandı. Geçirdiğimiz büyük depremlerde verdiğimiz sayısız can ile deprem felaketi Türkiye'nin kanayan yarası haline geldi. Her sarsıntıda yürekler hoplarken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi yakından takip ediliyor. Son haber ise Kahramanmaraş'tan.Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kahramanmaraş'taki depremin büyüklüğü kaç? İşte detaylar…

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bir sarsıntıyı daha bildirdi. AFAD'ın verilerine göre Muğla'nın Datça ilçesi sallandı. Yaşanan depremin büyüklüğü 4.0 ve derinliği ise 12 kilometre olarak kaydedildi.