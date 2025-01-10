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Deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu, ne zaman?

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İstanbul'da meydana gelen deprem, vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. "Deprem mi oldu?" sorusu sosyal medyada ve arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer aldı. Uzmanlar, İstanbul'daki depremin merkez üssü ve büyüklüğü hakkında ilk bilgileri paylaştı.

İstanbul'da deprem haberleri, gece saatlerinde birçok kişinin hissettiği sarsıntıyla gündeme oturdu. " İstanbul'da deprem mi oldu, ne zaman?" gibi sorular vatandaşların merakını artırdı. Uzmanlar, depremin yerel saatle kaçta ve hangi şiddette meydana geldiğini açıkladı. " İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusunu daha da sık duyulur hale getirdi. Deprem gerçeği, bu tür olayların ardından hazırlıkların ve farkındalığın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Peki, Deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu, ne zaman? Detaylar haberimizde...

DEPREM Mİ OLDU?

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın servis ettiği bilgilere göre Büyükçekmece açıklarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu, ne zaman?

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ KAÇ?

Yaklaşık 7 km derinlikte meydana gelen sarsıntı İstanbulluları paniğe sevk ederken Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.

Deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu, ne zaman?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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