Deprem mi oldu? 2 Haziran Pazartesi deprem ne zaman, nerede, kaç büyüklüğünde oldu? SON DEPREMLER!

Deprem mi oldu? 2 Haziran Pazartesi deprem ne zaman, nerede, kaç büyüklüğünde oldu? SON DEPREMLER!
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2 Haziran 2025 deprem mi oldu? Türkiye genelinde sabah saatlerinden itibaren hissedilen sarsıntılar sonrasında bu soru, vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasına girdi. Özellikle sosyal medya platformlarında "deprem mi oldu?" sorusu hızla gündem olurken, resmi kaynaklardan son dakika açıklamaları da peş peşe geldi.

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde meydana gelen her sarsıntı büyük bir dikkatle takip ediliyor. 2 Haziran 2025 deprem mi oldu? sorusunun yanıtını arayan kullanıcılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesini incelemeye başladı. Peki, bugün nerede, kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verilerine göre, 2 Haziran 2025 Pazartesi günü Türkiye'nin farklı bölgelerinde çok sayıda hafif şiddetli deprem meydana geldi. En dikkat çeken sarsıntılardan biri Ege Denizi açıklarında yaşandı. Saat 06.58'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.2 olarak kaydedildi.

Deprem mi oldu? 2 Haziran Pazartesi deprem ne zaman, nerede, kaç büyüklüğünde oldu? SON DEPREMLER!

SON DEPREMLER LİSTESİ

"2 Haziran 2025 deprem mi oldu?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, anlık bilgileri AFAD'ın resmi internet sitesi ( deprem.afad.gov.tr ) ve Kandilli Rasathanesi'nin "son depremler" sayfası üzerinden kontrol edebilirler. Bu platformlar, anlık ve doğrulanmış veriler sunarak halkın güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlıyor.

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