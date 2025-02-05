DEPREM Mİ OLDU? 5 Şubat deprem ne zaman, nerede oldu? AFAD ve Kandilli anlık deprem listesi!

Türkiye genelinde meydana gelen farklı büyüklükteki depremleri anlık olarak raporlayan AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Kandilli Rasathanesi, depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü olarak kamuoyuna aktarıyor. Peki, bugün Türkiye'nin hangi bölgelerinde deprem meydana geldi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini güncelledi mi? İşte, 5 Şubat 2025'in güncel deprem verileri…

DEPREM Mİ OLDU?

5 Şubat 2025 tarihinde Ege Denizi'nde art arda depremler meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, en son 3.3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. 28 Ocak'tan bu yana bölgede 400'den fazla sarsıntı yaşandı ve sismik hareketlilik devam ediyor.

Yunanistan'da okullar bu depremler nedeniyle4 gün süreyle tatil edildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı en son verilere göre, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çeşitli şiddetlerde depremler meydana geliyor. Bugün gerçekleşen sarsıntılar, büyüklük ve derinlik bakımından incelenerek kayıt altına alınıyor ve kamuoyuna duyurulmaya devam ediyor.

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AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye'de meydana gelen son depremler, AFAD tarafından anlık olarak takip edilerek güncelleniyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde hissedilen sarsıntılar, yetkili kurumların verilerine işlenerek kamuoyuna duyuruluyor.

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