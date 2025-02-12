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Deniz şeytanı nedir, nerede yaşar?

Deniz şeytanı nedir, nerede yaşar?
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Normalde okyanusun 200 ile 2.000 metre arasında derinliklerinde yaşayan ve geçtiğimiz günlerde yüzeye çıkmasıyla görüntülenen deniz şeytanının sosyal medyadaki görüntüleri görenleri hayrete düşürdü. Hızla yayılan görüntülerin ardından deniz şeytanı, kısa süre içerisinde merak konusu oldu. Peki, deniz şeytanı nedir, nerede yaşar? Deniz şeytanı nerede görüntülendi? İşte, detaylar…

Geçtiğimiz günlerde, normalde derin sularda yaşayan bir deniz şeytanının yüzeye çıkması nadir görülen bir olay olarak kayıtlara geçti. Bu anlar, çevredeki balıkçılar ve dalgıçlar tarafından görüntülendi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi ve deniz şeytanı hakkındaki merakları artırdı. Peki, deniz şeytanı nedir, nerede görüntülendi? İşte, merak edilenler…

DENİZ ŞEYTANI NEDİR?

Deniz şeytanı, bilimsel adıyla Manta ray (Manta birostris), vatoz familyasına ait devasa bir deniz canlısıdır. Genellikle 'dev vatoz' olarak da bilinir. Boyları 7 metreye, ağırlıkları ise 1.500 kiloya kadar ulaşabilir. Kanat benzeri yüzgeçleri ve zarif hareketleriyle su altında adeta süzülerek ilerler. Görünüşü etkileyici olduğu kadar ürkütücü olan bu canlı, okyanusların derinliklerinde yaşamını sürdürür.

Deniz şeytanı nedir, nerede yaşar?Deniz şeytanı nedir

DENİZ ŞEYTANI NEREDE YAŞAR?

Deniz şeytanları, tropikal ve subtropikal okyanuslarda yaygın olarak görülür. Özellikle Hint, Pasifik ve Atlantik Okyanusları'nın kıyı bölgeleri ve açık denizlerde yaşarlar. Genellikle ılık suları tercih eden bu canlılar, planktonlarla beslenir ve su filtreleyerek besin ihtiyaçlarını karşılar.

Deniz şeytanı nedir, nerede yaşar?Deniz şeytanı

DENİZ ŞEYTANI İNSANLARA ZARAR VERİR Mİ?

Korkutucu görünümlerine rağmen deniz şeytanları insanlara zarar vermez. Tam tersine, barışçıl ve zararsız deniz canlıları olarak bilinirler. Dalgıçlar tarafından sıkça gözlemlenen bu tür, deniz ekosisteminin önemli parçalarından biridir.

Deniz şeytanı nedir, nerede yaşar?Deniz şeytanı nerede yaşar

DENİZ ŞEYTANI NEREDE GÖRÜNTÜLENDİ?

İspanyol sivil toplum kuruluşu Condrik Tenerife ve deniz fotoğrafçısı David Jara Borguña tarafından kaydedilen deniz şeytanının okyanus sıcaklıklarındaki değişimlere veya plankton yoğunluğuna bağlı olarak yüzeye doğru çıkmış olabileceği vurgulanıyor.

Deniz şeytanı nedir, nerede yaşar?Condrik Tenerife David Jara Borguña Deniz Şeytanı

Bu balığa ait kayıtların çoğunun yalnızca larvalar, ölü yetişkin örnekler ya da derin deniz keşiflerinde denizaltılarca çekilen görüntülerle sınırlı olduğuna dikkat çeken Condrik Tenerife,bu kadar derin sularda yaşayan bir balığın yüzeye yakın bir bölgede görüldüğüne nadiren şahit olduklarını söylüyor.

Deniz şeytanı nedir, nerede yaşar?Deniz şeytanı ne

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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