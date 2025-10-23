Deniz Bulutsuz kimdir? Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Türkiye'nin moda ve medya dünyasında adından sıkça söz ettiren Deniz Bulutsuz, hem kariyeri hem de özel hayatıyla merak edilen bir isim haline gelmiştir. Galatasaray Üniversitesi mezunu, İstanbul Moda Akademisi'nde eğitim almış olan Bulutsuz, sosyal medya uzmanlığı ve editörlük alanında önemli başarılara imza atmıştır. Peki, Deniz Bulutsuz kimdir? Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz kaç yaşında, nereli?Deniz Bulutsuz ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde!

OZAN GÜVEN'İN ESKİ SEVGİLİSİ DENİZ BULUTSUZ KİMDİR?

Deniz Bulutsuz, medya ve moda dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiş, kreatif ve çok yönlü bir isimdir. İstanbul doğumlu olan Bulutsuz, Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra, kariyerini moda sektörüne yönlendirmiştir. İstanbul Moda Akademisi'nde Moda Yönetimi eğitimi alan Deniz Bulutsuz, moda ve medya sektöründe çeşitli alanlarda uzmanlaşmıştır.

Profesyonel hayatına popüler dergilerde başlayan Bulutsuz, Elle, Vogue Türkiye ve GQ Türkiye gibi Türkiye'nin en prestijli yayın organlarında editörlük ve sosyal medya uzmanlığı görevlerinde bulunmuştur. Moda ve içerik üretimi alanında kazandığı deneyimle, kendi kreatif ajansı Ondakka'yı kurmuş ve burada proje yönetimi ile dijital içerik üretimi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

DENİZ BULUTSUZ KAÇ YAŞINDA?

1992 yılında dünyaya gelen Deniz Bulutsuz, 2025 yılı itibarıyla 33 yaşındadır. Henüz genç yaşına rağmen, medya ve moda sektöründeki deneyimi ve kurduğu ajans sayesinde kendi alanında başarılı bir kariyer inşa etmiştir. Deniz Bulutsuz'un yaşı, genç ve dinamik bir profesyonel olarak sektörde yenilikçi projeler geliştirmesine olanak sağlamaktadır.

DENİZ BULUTSUZ NERELİ?

Deniz Bulutsuz'un İstanbul doğumlu olduğu bilinmektedir. Türkiye'nin kültür ve sanat merkezlerinden biri olan İstanbul, onun medya ve moda dünyasına adım atmasında önemli bir rol oynamıştır. Şehrin sunduğu zengin kültürel ve sanatsal ortam, Bulutsuz'un kariyerindeki yönelimlerini şekillendiren etkenler arasında yer almaktadır.

DENİZ BULUTSUZ NE İŞ YAPIYOR?

Deniz Bulutsuz, moda ve medya sektörlerinde sosyal medya uzmanı, editör ve kreatif yönetici olarak faaliyet göstermektedir. Kariyerine Vogue Türkiye, Elle ve GQ Türkiye gibi önemli dergilerde editörlük ve sosyal medya yönetimi pozisyonlarında başladıktan sonra, dijital içerik üretimi ve proje yönetimi alanında uzmanlaşmıştır.

Kendi kurduğu Ondakka kreatif ajansıyla, marka ve projelere dijital içerik üretimi, sosyal medya stratejileri geliştirme ve etkinlik yönetimi konularında hizmet vermektedir. Ajans, özellikle moda, kültür ve sanat alanlarındaki projelerle öne çıkmaktadır. Deniz Bulutsuz, hem sektördeki deneyimi hem de yaratıcı yaklaşımı sayesinde yenilikçi kampanyalar ve etkinlikler organize ederek dikkat çekmektedir.

OZAN GÜVEN VE DENİZ BULUTSUZ OLAYI NEDİR?

Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz arasındaki ilişki, magazin gündeminde geniş yer tutan ve sosyal medyada çokça konuşulan bir olaydır. İkili bir süre birlikte yaşamış, ancak sonrasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle darp davası gündeme gelmiştir. Bu süreç, hem medya hem de sosyal platformlarda büyük yankı uyandırmıştır.

Olayın detayları ve mahkeme süreci, toplumda kadına yönelik şiddet ve ilişki dinamikleri bağlamında tartışmalara neden olmuştur. Deniz Bulutsuz, yaşadığı bu zor süreci kamuoyuyla paylaşarak, mağduriyetini dile getirmiştir. Ozan Güven ise çeşitli açıklamalar yapmış ve yasal süreç devam etmektedir.