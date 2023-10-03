Deniz Akkaya ve Haluk Levent arasındaki davada takipsizlik kararı verildi

Deniz Akkaya, AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in ABD'de kara para aklamaktan yargılanan Sezgin Baran Korkmaz'la bir fotoğrafını paylaşarak çeşitli iddialarda bulunmuştu. Akkaya, Levent'i dolandırıcı olmakla suçlamıştı.

SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Akkaya'nın suçlamalarına karşı çıkan ve iddiaların ispatlanmasını isteyen Levent, suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Akkaya hakkında Kamu Kurum ve Kuruluşlarını tahkir ve aşağılama, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, tehdit, hakaret ve iftira suçlarından soruşturma açtı.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Davayla ilgili takipsizlik kararı verildi. Karar metninde , "Şüpheli Deniz Akkaya hakkında Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma, İftira ve Tehdit suçlarındankamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına, kararın bir örneğinin müşteki vekiline ve savunması alınan şüpheli Deniz Akkaya müdafisine tebliğine, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 172 ve 173. maddeleri uyarıncakararın tebliğinden itibaren 15 GÜN içerisinde İSTANBUL NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE itiraz yolu açık olmak üzere kamu adına karar verildi" denildi.

"SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALARI DİLE GETİRDİM"

Haluk Levent'in şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Deniz Akkaya, mayıs ayında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Basın Suçları Soruşturma Bürosunda şüpheli olarak ifade vermiş ve suçlamaları kabul etmemişti.

Akkaya, şunları söylemişti: "6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinden sonra milyonlarca vatandaşımız depremzedelere destek olmak için çeşitli kurum ve kuruluşlara önemli milyarca liralık yardım yapmıştır. Yardım yapılan kuruluşların başında da müştekinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olduğu AHBAP Derneği bulunmaktadır. Sadece bu derneğe milyarlarca lira bağış yapılmıştır. Yardımların toplanmasından sonra, bu derneğin toplanan yardımları ne şekilde kullandığı, kendisine yapılan bağışlara sahip çıkıp çıkmadığı, bunlar amacına uygun şekilde kullanıp kullanmadığına ilişkin sosyal medyada ve çeşitli haber kaynaklarında ortaya çok ciddi iddialar atılmıştır" dedi. Haluk Levent hakkında geçmişte dolandırıcılık ve sahtecilik iddialarından ötürü birçok davalar açıldığını söyleyen Akkaya, "Müşteki, depremzedelere yardım için toplanan parayla Kızılay'dan çadır satın almış ve toplum vicdanını da yaralamıştır. Genel olarak sosyal medyadaki iddiaları dile getirdim. Benim buradaki amacım AHBAP derneğinin ve Haluk Levent'in toplanan milyarlarca lira seviyesindeki gereği gibi değerlendirmediği ve halkın parasına sahip çıkmadığı yönündeki iddialar konusunda halkı bilgilendirmekti.

Hakkında "Hakaret", "Tehdit", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "Halkı yanıltıcı bilgi yayma" ve "İftira" suçlarından şikayette bulunulduğunu belirten Akkaya, sosyal medya hesaplarının kendisine ait olduğunu belirterek "Bu suçları işlemedim.Bu paylaşımların bir bölümünü kötü niyetle keserek ve benim yaptığım paylaşımların anlamını bozarak algı yaratmaya çalışmışlardır" demişti.