Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin'in 2 yıl önce makamında gerçekleşen arbede bugün sosyal medyaya düştü. Makamına gelen ve kimliği açıklanmayan 85 yaşındaki yaşlı adamı eşinin yanında iterek dışarı çıkarttığı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Demirhan Elçin kimdir, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin hangi partiden?

DEMİRHAN ELÇİN KİMDİR?

30 Haziran 1960 tarihinde Artvin'de doğdu, ilk, orta, lise tahsilini Artvin'de tamamladı. Eğitimini sonraki yıllarda Anadolu üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünde tamamlayarak Önlisans mezunu olmuştur. Aynı zamanda Serbest Muhasebeci Ruhsat sahibidir. Değişik tarihlerde, Artvin Orman İşletme, Artvin YSE ve Artvin DSİ Şube Müdürlüklerinde geçici işçi olarak çalışmış , 1979 yılında Artvin DSİ Şube Müdürlüğünde Teknik Personel olarak Devlet memurluğu görevine başlamıştır. Vatani görevini Bilecik Söğütte Jandarma Ulş. Alayında tamamlamıştır. Artvin DSİ Şube Müdürlüğündeki görevinden 1983 yılında istifa etmiştir. Aynı yıl içinde esnaf teşkilatında muhasebeci olarak çalışmaya başladı. 10 kasım 1986 tarihinde kendi iş yerini açarak esnaflığa ilk adımını attı. 7 Mart 1988 tarihinde Artvin Giyim Eşyaları Ve Sanatkarları Odası seçimlerinde Başkan vekilliğine, 1 Ağustos 1991 tarihinde ise Başkanlığa seçilmiş, bu görevini Belediye Başkanı seçilinceye kadar devam ettirmiştir. 14 Nisan 1988 tarihinde Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ( Artvin ESOB ) seçimlerinde, yönetim kurulu üyeliğine 8 Kasım 1988 tarihinde Başkanlığa seçilmiş bu görevini de, Belediye Başkanı seçilinceye kadar devam ettirmiştir. 1989 yerel seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den ( SHP ) Belediye Meclis üyeliğine seçildi. Bu süreçte daimi encümenlik ve değişik komisyonlarda görev yaptı, 29 Nisan 1991 tarihinde Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Murahhas üyeliğine, 2 Temmuz 1999 tarihinde Başkanlığa seçilere bu görevini 2021 yılına kadar sürdüdü. 1993 yılında Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ( TESK ) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Elçin, bu görevini 2010 yılı Eylül ayına kadar devam ettirdi. 17 yıllık TESK Yönetim Kurulu Üyeliği sürecinde, 2002 Mayıs ayından 28 Ağustos 2009 tarihine kadar TESK Genel Başkan Vekilliği yaptı. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP ) Belediye Başkanı oldu. Evli ve 2 çocuk babası olup; 2 erkek 1 kız torun büyükbabasıdır.

CHP'den istifa eden Artvin'in Belediye Başkanı Demirhan Elçin'in İYİ Parti'ye geçti.

2019'da İYİ Parti'nin aday çıkartmadığı Artvin'de CHP, yüzde 50,96 oy alarak belediye başkanlığını kazanmıştı. AK Parti'nin adayı ise yüzde 43,24 oy almıştı. 2023 14 Mayıs seçimlerinde ise kent genelinde AK Parti yüzde 36,92; CHP yüzde 30,09; İYİ Parti ise yüzde 13,37 oy almıştı.