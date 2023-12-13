Demir eksikliği belirtileri nelerdir? Demir eksikliği nedir, nasıl tedavi edilir?

Demir eksikliği hastalığı kişilerde zamanında tedavi edilmezse kalp yetmezliğine kadar uzanan ciddi tablolara yol açabiliyor .Vatandaşlar ise Demir eksikliği nedir, nasıl tedavi edilir? Demir eksikliğinin belirtileri nelerdir? Demir eksikliği hastalığı neden olur? Demir eksikliği tedavisi nasıl yapılır? Demir eksikliği nerelide ağrı yapar? Detaylar haberimizde...

Birçok hastalığa sebep olan demir eksikliği, kadınların %35'inde, erkeklerin ise %20'sinde görülen ciddi bir sağlık sorunudur. Peki, Demir eksikliği nedir? Demir eksikliğinin belirtileri nelerdir? Demir eksikliği neden olur? Demir eksikliği tedavisi nasıl yapılır? Demir eksikliği nerelerde ağrı yapar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

DEMİR EKSİKLİĞİ NEDİR?

Demir eksikliği, vücutta bulunan demirin vücuda yeterli gelmemesi durumu olarak tanımlanır. Bu durum aynı zamanda demir eksikliği anemisi olarak da bilinir. Zira demir, vücut için hayati öneme sahiptir. Kırmızı kan hücrelerine ise alyuvar denir. Bunlara rengini veren hemoglobindir. Hemoglobin de demir içerir. Kırmızı kan hücreleri oksijeni akciğerden alarak diğer dokulara ulaştırırlar.

Kanda bulunan demir oranı düştüğü zaman ise alyuvar üretimi sekteye uğrar. Bunun sonucunda vücutta taşınan oksijen miktarında azalmalar görülür. Bu durumun yaşanmasına demir eksikliği anemisi adı verilir. Bu durum kansızlık hastalığı olarak da bilinmektedir. Eğer kişi vücuduna alması gerektiği kadar demir alamaz ise bu durumda vücutta yeteri kadar hemoglobin üretilemez. Bu da demir eksikliği anemisi ile sonuçlanır.

DEMİR EKSİKLİĞİ BELİLTİLERİ NELERDİR?

Demir eksikliği anemisi belirtileri genellikle hastalığın ilk zamanlarına fark edilmez. Oluşan semptomlar ise bu dönemde hafif seyreder. Demir eksikliği belirtileri, ancak etkisinin arttığı zaman fark edilmeye başlar. Hastalığın belirtileri arasında genellikle aşırı yorgunluk ve halsizlik görülür.

Bazı kişilerde ise normalde yenmeyecek maddeleri yeme isteği doğar. Buz ve toprak yeme isteği bazı hastalarda görülür. Vücutta ve başta ağrı hissi de demir eksikliği belirtilerinden kabul edilir. Göğüs ağrısı, kalp atışlarında hızlanma ve nefes alma güçlükleri de hastalığın habercilerindendir. Hastalığın en çok bilinen belirtileri arasında ise el ve ayaklarda soğukluk hissi ve soğuk cilt gelir. Demir eksikliği eğer küçük yaştaki çocuklarda görülüyorsa iştahsızlık da görülebilir.

Demir eksikliğinin belirtileri genel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Ciltte solgunluk ve renksizlik

• Halsizlik, güçsüzlük ve yorgunluk

• Konsantre olmada güçlük

• Baş ağrısı

• Ellerde ve ayaklarda uyuşma hissi

• Sinirli ve gergin bir ruh hali içerisinde olma

• Kulaklarda uğuldama

• Dudakta çatlaklar

• Ağız kenarı yaraları

• Tırnaklarda güçsüzlük ve kolay kırılma

• Saç dökülmesi

DEMİR EKSİKLİĞİ NEDEN OLUR?

Demir eksikliği anemisinin nedenleri arasında öncelikle kan kaybı, diyetteki demir eksikliği, demir emilimi gerçekleştirememe ve gebelik bulunur. Kanda bulunan alyuvar hücreleri demir içerir. Yani kan kaybeden bireyler, aynı zamanda bu kanda bulunan demiri kaybeder.

DEMİR EKSİKLİĞİ TEDAVİSİ NASIL YAPILR?

Demir eksikliği anemisi tedavisinde genel olarak kişinin demir takviyesi alması sağlanır. Ancak tedaviye başlamadan önce kansızlığın nedeninin doğru tespit edilmesi hayati önem taşır. Demir eksikliğinin tedavisi, tespit edilen sorunu çözmeye yönelik olarak başlar. Ardından vücudun yeteri miktarda demir alması sağlanır. Hastalık tespit edildikten sonra doktorun önerdiği demir eksikliği ilaçları kullanılmalıdır.

Bu ilaçların dozu ve kullanım süresi yine doktor tarafından belirlenir. Gereğinden fazla demir takviyesi kullanmak vücuda zarar verir. Bazı ilaçlar tedavide başka ilaçlarla birlikte kullanılamamaktadır. Antiasit içeren ilaçlar bunlardan birisidir. Mide koruyucu bazı ilaçlar demir emilimine engel oluşturabilir. Bu nedenle bu ilaçların demir takviyesinden en az birkaç saat önce alınması gerekmektedir.

Ancak demir takviyeleri her kişide aynı etkiyi vermeyebilir. Bazı kişilerde kabızlık görülebilir. Bu durumda doktorun önerdiği ek birtakım ilaçlar kullanılabilir. Bu gibi durumlarda tedaviyi doktor tavsiyesi olmadan sonlandırmak doğru değildir. Demir eksikliği tedavisi, birkaç aydan uzun sürebilmektedir. Bazı kişilerde anemi şiddetli seyredebilir. Bu durumda demir, damardan ya da kan nakli yoluyla verilebilir.

DEMİR EKSİKLİĞİNERELEDE AĞRI YAPAR?

Demir eksikliği aynı zamanda baş ve migren ağrılarına da yol açar. Beyne yeterli oksijen gitmemesi kan damarlarının şişmesine, bu şişlikler de baskı uygulayarak baş ağrısına ve migrene neden olur. Ek olarak demir eksikliği olan kişiler denge kaybı ve baş dönmesi sorunu yaşayabilirler.