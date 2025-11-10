Demet Evgar'ın eşi Levent Babataş kimdir? Levent Babataş kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Son dönemde magazin gündeminde sıkça adı geçen Demet Evgar'ın eşi Levent Babataş, kamuoyunun merak ettiği isimlerden biri haline geldi. Ünlü oyuncu Demet Evgar'ın özel hayatı kadar eşi Levent Babataş kimdir? Levent Babataş kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Levent Babataş'ın hayatına ve kariyerine dair detaylar haberimizde...

DEMET EVGAR'IN EŞİ LEVENT BABATAŞ KİMDİR?

Ünlü oyuncu Demet Evgar'ın eşi Levent Babataş, kamuoyunda fazla tanınmayan ancak iş dünyasında aktif bir isimdir. Babataş ile Evgar 2016 yılında tanışmış, uzun süren ilişkilerini 17 Mart 2022 tarihinde İstanbul Emirgan'daki evlerinde gerçekleşen sade bir nikâh töreniyle evlilikle taçlandırmıştır. Nikâhı Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıymış, Evgar'ın şahitleri çocukluk arkadaşları Duygu Acar ve Selen Öztürk, Babataş'ın şahitleri ise Özlem Oğuz ve Yeşim Koçak olmuştur.

Çift, 18 Ağustos 2022'de "Mavi" adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez ebeveynlik sevinci yaşamıştır. Evlilikleri boyunca medyadan uzak bir yaşam süren Babataş, özel hayatını koruma konusundaki tutumuyla dikkat çekmektedir. Sosyal medya hesaplarını sınırlı kullanan Babataş, kameralardan uzak, sade ve huzurlu bir aile yaşantısını tercih etmektedir.

LEVENT BABATAŞ KAÇ YAŞINDA?

Levent Babataş'ın doğum tarihi net olarak bilinmemekle birlikte, çeşitli kaynaklarda 1980'li yılların başında doğduğu ve kırklı yaşlarının ortalarında olduğu ifade edilmektedir.

Gençlik dönemlerinden itibaren eğitimine ve iş hayatına yoğunlaşan Babataş, kariyerinde belli bir istikrar yakaladıktan sonra aile kurma kararı almıştır. 2022'de evlenmesi ve aynı yıl baba olması da bu döneme denk gelmektedir.

Babataş, yaşına dair kamuoyuna açıklama yapmamıştır. Ancak fiziksel görünümü ve iş geçmişi dikkate alındığında 2025 itibarıyla 43–45 yaşları arasında olduğu tahmin edilmektedir.

LEVENT BABATAŞ NERELİ?

Levent Babataş, İstanbul doğumlu olup aslen Erzincanlı bir ailenin çocuğudur. Ailesinin Doğu Anadolu kökenli olması, onun geleneksel değerlere bağlı bir kişilik geliştirmesine katkı sağlamıştır.

Babataş, eğitim hayatına İstanbul'un Kadıköy ilçesinde başlamış, burada büyümüş ve iş çevresini de İstanbul merkezli olarak kurmuştur. Yaşamının büyük bir kısmını geçirdiği bu şehir, onun iş ve sosyal yaşamında önemli bir yer tutmaktadır.

LEVENT BABATAŞ MESLEĞİ NE?

Levent Babataş, gıda ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren bir girişimci ve işletmecidir. Eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri bölümünde tamamlamasına rağmen, kariyer yönünü gıda sektörüne çevirmiştir.

Uzun yıllar boyunca perakende alanında çalışmış, ardından catering ve restoran işletmeciliğine geçiş yapmıştır. 2020 yılında eşi Demet Evgar ile birlikte Sarıyer'de "Birebir Gastro Art" adlı butik restoran ve bar işletmesini hayata geçirmiştir. Mekân, kısa sürede özgün konseptiyle dikkat çekmiş ve gastronomi meraklılarının uğrak noktalarından biri olmuştur.