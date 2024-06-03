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DEM Partili Mehmet Sıddık Akış gözaltına mı alındı? Hakkari Belediyesi Eş Başkanı neden gözaltında, ne oldu, olay ne?

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DEM Partili Mehmet Sıddık Akış gözaltına mı alındı? Hakkari Belediyesi Eş Başkanı neden gözaltında, ne oldu, olay ne? DEM Partili Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alındığı iddia edildi. Hakkari Belediyesi Eş Başkanı'nın neden gözaltına alındığı ve olayın detayları araştırılıyor.

Hakkari Belediyesi'ne sabah saatlerinde polis operasyonu düzenlendi. Dem Parti, Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alındığını açıkladı. Polisin belediye binasındaki aramaları devam ediyor. DEM Partili Mehmet Sıddık Akış gözaltına mı alındı? Hakkari Belediyesi Eş Başkanı neden gözaltında, ne oldu, olay ne? İşte tüm ayrıntılar..

DEM PARTİLİ BELEDİYE EŞ BAŞKANI NEDEN GÖZALTINDA?

31 Mart Yerel Seçimleri'nde DEM Parti'den Hakkari Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Sıddık Akış, Van'da polis tarafından gözaltına alındı.

DEM Partili Mehmet Sıddık Akış gözaltına mı alındı? Hakkari Belediyesi Eş Başkanı neden gözaltında, ne oldu, olay ne?

DEM Parti, "Her seferinde halk iradesine yenilen iktidar yine en iyi bildiği yol olan irade gaspına, darbeciliğe başvurdu. Bu sabah Hakkari Belediye Eş Başkanımız Mehmet Sıddık Akış Van'da gözaltına alındı, belediyemiz polis zoruyla gasp edildi. Bu kayyımcı anlayışı reddediyoruz. Halkımız bu kayyımcı anlayışı tanımadığını 31 Mart'ta demokratik yollarla gösterdi. Bu darbeci ve kayyımcı zihniyet sadece Hakkari'ye değil bütün Türkiye halkının iradesine yönelik bir tehdittir. Halkımız demokratik tepkilerini en üst düzeyde gösterecektir. Demokrasiden yana herkesi de bu darbeye açık tavır almaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

DEM Partili Mehmet Sıddık Akış gözaltına mı alındı? Hakkari Belediyesi Eş Başkanı neden gözaltında, ne oldu, olay ne?

Hakkari Valiliği, Belediye Eş Başkanı Akış'ın gözaltına alınmasının ardından eylem ve etkinliklerin yapılmasını yasakladı. Valilik yasağı şu ifadelerle duyurdu; "Hakkari ili coğrafi sınırları içerisinde 03.06.2024 saat 08:00'den itibaren geçerli 12.06.2024 tarihi de dahil saat 23:59'a kadar 10 (on) gün süre ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır."

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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