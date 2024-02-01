Dem Parti İstanbul adayı kim? Sorusu, DEM Parti İstanbul Belediye başkan adayını merak etmekte olan seçmenler tarafından arama motorları üzerinde merak edilmekte ve araştırılmakta. Yerel seçimler için geri sayım devam ederken Dem Parti'nin Ankara ve İstanbul'da aday çıkarıp çıkarmayacağı herkes tarafından merak ediliyor. Peki, DEM Parti İstanbul adayı kim? DEM Parti İstanbul Belediye başkan adayı kimdir?

DEM PARTİ İSTANBUL ADAYI KİM?

Öte yandan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, dün Mecliste bir basın toplantısı düzenledi. İBB adaylığı için en güçlü isimlerden birinin Başak Demirtaş olduğunu söyleyen Koçyiğit, "Başak Hanım en güçlü adaylarımızdan birisi. Mayıs kampanyasını birlikte yürüttüğümüz, mitinglerimizde konuşan bir arkadaşımız, yoldaşımız. Adaylığı önünde hiçbir engel yok. Biz de bundan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Gelen son bilgilere göre; son dakika değişikliği olmazsa DEM Parti İstanbul için Başak Demirtaş'ın Ankara için de Meral Danış Beştaş'ın adını açıklayacak. Buna göre DEM Parti İstanbul Belediye başkan adayı Başak Demirtaş olması bekleniyor.