DEM Parti Heyeti Öcalan'ın mesajını paylaştı! 'Kurullar çalışmaya başlasın'

Dem Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, çerçeve yasanın TBMM'den geçmesinin ardından ilk kez dün İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile bir araya geldi. Heyet, görüşmeye ilişkin açıklamasını bugün kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamada, görüşmede kalıcı barışın geliştirilmesi, sürecin ilerletilmesi için atılması gereken somut adımlar ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

"KURULLAR AKTİF OLARAK ÇALIŞMAYA BAŞLAMALI"

Öcalan'ın mesajında, sürecin "tarihi sorumlulukların gecikmeden yerine getirilmesini gerektiren bir aşamada" olduğu belirtilerek, yasanın çıkmasından sonraki dönemde karşılıklı pratik adımların atılmasının ve kurulların aktif olarak çalışmaya başlamasının büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Mesajda, amacının "barış ve siyasallaşmanın gerçekleştirilmesi" olduğunu belirten Öcalan'ın şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"Benim amacım barış ve siyasallaşmanın gerçekleştirilmesidir. Barışın karşılığı silah bırakmaya, siyasallaşmanın karşılığı demokratik siyaset ve demokratik topluma tekabül eder."

"HUKUKİ DÜZENLEME ERTELENEMEZ"

Öcalan'ın mesajında, barış iradesinin boşlukta kalmaması gerektiği vurgulanarak, "Barış iradesinin boşlukta kalmaması, somut hukuki ve siyasi düzenlemelerle güvence altına alınması ertelenemez bir görevdir" denildi.

Mesajda ayrıca, "Türkiye'nin önünde tarihsel bir fırsat bulunmaktadır. Bunun kalıcı bir barışa ve demokratik çözüme ulaştırılması için herkesin ve her kesimin bu bilinçle hareket etmesini bekliyor ve edeceğine inanıyorum" ifadelerine yer verildi.

ROJAVA VE BÖLGESEL GELİŞMELER

Sürecin "hassas dengeler üzerinde işlediğini" belirten Öcalan, muhtemel provokasyonların boşa çıkarılması için bölgedeki sorunların diyalog ve müzakere temelinde ele alınmasının esas olması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Haberler.com