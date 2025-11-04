DEM Parti'den Bahçeli'nin Demirtaş çıkışına destek: Bir saniye bile geçirmeden serbest bırakılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin grup toplantısı çıkışında Aihm'in Selahattin Demirtaş kararına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bahçeli "Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır, tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ'DEN BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNE DESTEK

Bahçeli'nin Selahattin Demirtaş çıkışı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Dem Parti'den de bu açıklamaya destek gecikmedi.

BAKIRHAN: SAYIN BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Partisinin grup toplantısının ardından basın mensuplarının konuyla ilgili sorusuna yanıt veren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan "Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz. Çok doğru söylemiş, AİHM üç kezdir karar veriyor. Başta Demirtaş olmak üzere aslında Kobani kumpas davasında yargılanan bütün arkadaşlarımızın suçsuzluğu mahkeme kararı ile kesinleşmiştir.

"ARKADAŞLARIMIZ SERBEST BIRAKILMALI"

Bir saniye bile geçirmeden başta Eş Başkanlarımız olmak üzere Kobani kumpas davasında yargılanan bütün arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdır" dedi.

AİHM'DEN SELAHATTİN DEMİRTAŞ KARARI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ihlal ve tahliye kararına ekim ayında itiraz eden Türkiye'nin başvurusu karara bağlandı. AİHM, Türkiye'nin kararını reddetti.