Deliha 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Deliha 2 filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Deliha 2 filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Deliha 2 filmini izleyecek olanların merak ettiği Deliha 2 konusu nedir, Deliha 2 oyuncuları kimler ve Deliha 2 özeti gibi konuları inceliyoruz.

DELİHA FİLMİ NE ZAMAN ÇIKTI?

Deliha, yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı 14 Kasım 2014'te vizyona çıkan Türk sinema filmi.

Deliha filmi bugün 10 Ocak Pazartesi saat 20:00 'da Star TV'de yayınlanacak.

DELİHA NEREDE ÇEKİLDİ?

Deliha filmi İstanbul ve İzmir'de çekilmiştir. Film İstanbul'un birçok ilçe ve semtinde çekilirken aynı zamanda İzmir Şirince ve Selçuklu bölgelerinde de çekilmiştir. Yani filmin iki ilimizde de çekimleri yapılmıştır.

DELİHA KONUSU NE?

Deliha, hikayesinin merkezine saf, temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan Zeliha'yı alıyor. Zeliha, arkadaşlarıyla bir gün fal baktırmaya gidiyor ve hayatının aşkını çok yakında bulacağını duyunca hayatı tamamen bunun üzerine kurulu hale geliyor. Aynı gün mahallede bir fotoğrafçı dükkanı açılıyor.

DELİHA KİMDİR? GERÇEK ADI NE?

Filmdeki Deliha karakterini "Gupse Özay" canlandırmaktadır.

GUPSE ÖZAY KİMDİR?

Gupse Özay (d. 30 Temmuz 1984, İzmir), Türk oyuncu ve senarist.

Gupse Özay, Çerkes kökenli bir aileden İzmir'de dünyaya geldi. Çerkesçe olan adı "canımın içi" anlamına gelmektedir. Gupse Özay, Ege Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünde okumuştur.

Üniversite yıllarında dostlarıyla çektikleri Yaman Yaşamışım adlı belgesel ile ödül almıştır. TRT'den yapım şirketlerine, magazin dergilerinden dizi setlerine kadar kariyerine yarayacak her alanı denemiştir. Ve daha sonrasında 4 yıl reklam yazarlığı yapmış ve ardından işinden ayrılarak dizi sektörüne geçmiştir. Birkaç dizi denemesinden sonra, arkadaşlarıyla psikolog skeçlerini gerçekleştirmiş; bu sayede de Yalan Dünya dizisinde rol kapmıştır. Ve Yalan Dünya dizisinin Nurhayat'ı olarak ekranlardaki yerini aldı. Bir araba firmasının da reklamında rol almıştır.

Gupse Özay 14 Kasım 2014 tarihinde vizyona giren ve senaryosunu kendi yazdığı, yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği ilk sinema filmi Deliha'da Zeliha karakteriyle izleyici karşısına çıktı. 8 Nisan 2016 tarihinde vizyona giren Küçük Esnaf filminde Burcu karakteriyle başrol oynadı. 2 Aralık 2016'da vizyona giren ve senaryosunu kendi yazdığı Görümce filminin aynı zamanda ana karakterini canlandırdı.

31 Ocak 2020 tarihinde, hem yazıp hem oynadığı Eltilerin Savaşı adlı komedi filmi vizyona girmiştir.

Filmografi:

Yalan Dünya (2012-2014) Nurhayat

Deliha (2014) Zeliha (aynı zamanda senaryosunu yazdı)

Ters Yüz (2015) Üzüntü (Seslendirme)

Küçük Esnaf (2016) Burcu

Görümce (2016) (aynı zamanda senaryosunu yazdı)

Tatlım Tatlım (2017) Tatlım

Deliha 2 (2018) Zeliha (aynı zamanda senaryosunu yazdı ve yönetti)

Eltilerin Savaşı (2020) Sultan (aynı zamanda senaryosunu yazdı)

DELİHA OYUNCULARI KİMLER?

Gupse Özay : Deliha / Zeliha

Derya Alabora : Aysel

Cihan Ercan : Cemal

Barış Arduç : Cemil

Zeynep Çamcı : Havva

Hülya Duyar : Fatma

Cenk Durmazel : Fevzi

Korhan Herduran : Tayyar

Jeyan Tözüm : Rum Teyze

Feriha Eyüboğlu